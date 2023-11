Test • be quiet! Dark Rock Pro 5 & Dark Rock Elite

« Ils sont monstrueux ces trucs, diantre »

Il aura fallu remonter bien loin pour retrouver la trace du Dark Rock Pro 4 dans nos pages. C'était en avril 2018 qu'apparaissait cette quatrième édition du Dark Rock Pro, vêtu d'une robe noire commune aux produits de la gamme. Cinq ans, c'est ce qu'il aura fallu à la marque allemande et son partenaire de toujours pour faire naître son remplaçant, ou plutôt ses remplaçants, puisqu'ils arrivent en couple. Le concept reste le même pour chacun d'eux : un radiateur à double tour, deux ventilateurs pour évacuer la chaleur et une qualité de fabrication de haut vol. On dit bonjour aux Dark Rock Pro 5 et Dark Rock Elite, que nous vous présentons en détail.