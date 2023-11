Publicité in game : qui s'y frotte s'y Ubi

L'intégration des publicités dans les jeux vidéo est une réalité dont on parle depuis pas mal d'années, sans qu'un réel pas ait été franchi, ou en tout cas, ceux qui s'y sont essayés n'ont pas vu leur public accueillir la chose avec le sourire. Alors que Rockstar pourrait bien innover dans la monétisation in-game en intégrant une solution play-to-earn basée sur la blockchain — NFT ou cryptoactifs — pour le très attendu... mais que diiisons-là : le futur p h é n o m è n a l l i s t i q u e GTA VI, Ubisoft s'est rendu coupable d'une une belle caguade sur Assassin's Creed Mirage :

Il semble qu'Ubisoft expérimente la publicité en jeu chez certains utilisateurs (Xbox et PS).



Vous êtes au milieu de votre jeu, accédez à la pause ou à la Map et vous avez pendant 3sec. une pub pour un autre jeu qui s'affiche. Suffisant pour désinstaller ? ???? pic.twitter.com/m5S4rEXas5 — Fab ✨ (@Fab_XS_) November 23, 2023

Twouite issu d'un post reddit

Une faille, à l'arrière-goût de déjà vu chez l'éditeur, mais aussi vu sur certaines franchises chez EA, qui plaide l' « erreur de manipulation »; sans doute un stagiaire. Un argument auquel peu de gens croiront, en tout cas, sur toute la ligne. On aurait pu oublier ce type d'option avec l'essor — et le carton indéniable qui plus est — des modèles free-to-play, mais manifestement des implémentations sont bien réelles et bien en place, attendant leur heure. Inutile de préciser que côté immersion, c'est la ruine, et que de toute manière sur un bout de software plus ou moins bien codé facturé entre 60 et 80 €, la chose serait des plus malvenue. Et la prompte sanction immédiate de la part de la communauté des joueurs, elle, bien légitime.

Il y aurait pourtant des solutions peu invasives en fonction de l'univers ludique emprunté par le joueur pour introduire de tels mécanismes ; on pense bien sûr à un Cyberpunk 2077 dont l'espace serait tout indiqué à l'implantation de pubs réelles contextualisées, ce serait même un renfort budgétaire appréciable pour les studios de développement qui pourraient alors, soyons fous, nous sortir non pas des étrons d'optimisation, mais des choses un peu plus sérieuses sans nécessité de faire patienter les joueurs des semaines, voire des mois (coucou Battlefield 2042) en plus d'un paquetage day-0 de plusieurs Go rustinant dans l'urgence le build censé être gold.

L'importance de la contextualisation. Imaginez-vous dans Cyberpunk et là, y'a ce bon vieux Fred et son balais d'essui glace sans oublier Charlène et son .fr qui débarquent

Mais on pourrait tout aussi bien imaginer des assimilés de publicité dans des univers moins prompts aux affichages fluorescents, de type moyen âge — qui revient en force IRL dans notre 21e siècle, vous aurez remarqué —, heroic fantasy, du 15e-19e siècle, via les marchands par exemple avec des objets détournés, mais aux marques existantes. Les courses automobiles, pas besoin d'aller chercher bien loin; ou encore bien sur les environnements contemporains dans lesquels les publicités in game peuvent même apporter même apporter une touche de réalisme. La contrepartie ? Comme avant en fait : plus de season pass, des titres suivis, améliorés, voir complétés sans demander de re passer à la caisse. Bon, cela dit, chers éditeurs, avant de penser à la pub in game, n'oubliez pas le sujet de l'IA : vous n'avez plus beaucoup d'excuses pour nous servir des PNJ cons comme des brouettes en 2023.