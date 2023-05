Thunderbird se porte bien et c'est une excellente nouvelle

Menacé d'extinction en 2015, l'oiseau tonnerre qu'on devrait plutôt appeler phoenix tonnerre de Brest ! à bien repris des plumes depuis, et alors qu'entre autres une refonte graphique accompagnant la version 115 supernova devrait bientôt pointer le bout de son nez sur le canal stable — en juillet, si tout va bien —, la fondation publiait hier ses résultats financiers pour 2022. Et c'est une belle surprise, avec une augmentation de +230 % enregistrés des dons par rapport à 2021. C'est la plus forte enregistrée, et de loin, depuis des années.

Les dons enregistrés par Thunderbird ces dernières années

Ces dons, c'est le carburant du projet Thunderbird et c'est 99,9 % des revenus, sont issus de quelque 300 000 donateurs dont nous faisons partie au Comptoir. C'est beaucoup et peu à la fois, peu parcequ'on peut estimer qu'il y a environ 17 millions d'utilisateurs (dont un peu plus de 9 % sont francophones, juste derrière les nippons avec 11 %, les GI's avec 17 % et les zallemands avec plus de 22 % de parts de voix) soit seulement 1,7 % de donateurs. Imaginez les années d'avant.

Beaucoup car, si on peut difficilement en conclure que ce modèle est un franc succès et que l'on peut compter sur la générosité des utilisateurs de l'open source — ou du gratuit dans le modèle de la presse en ligne, au hasard — les efforts de communication suite à l'arrivée de la version 102 semblent avoir sensibilisé les âmes et ont permis un recrutement chez MZLA Technologies de 9 collaborateurs supplémentaires portant le contingent en charge du projet à 24 personnes. De quoi donner de bonnes perspectives au piaf même au-delà du client desktop, comme par exemple (on adore ce pléonasme) sur le client Android issu l'an dernier de K-9.



Quid de 2023 ? Et bien l'année semble bien partie puisque le palier de 2019 doit déjà être franchi à cette heure avec 1,46 M de $ de donations enregistrées au terme du mois de mars 2023.

Le futur de TB