EKWB n'irait apparemment pas très bien, mais ce n'est certainement pas (encore) la fin des haricots pour autant et les affaires continuent. Profitant d'une meilleure disponibilité sur le marché du GPU et la tendance à la baisse des prix pratiqués, le constructeur d'appareillages de watercooling a pensé qu'il était temps d'un nouveau traitement de faveur des RTX 3000 de NVIIDA, et plus spécifiquement des modèles AORUS Xtreme RTX 3080, RTX 3080 Ti et RTX 3090 de chez GIGABYTE. Si d'aventure vous arrivez à en toper une (si ce n'est déjà fait) et que vous avez de quoi digérer un gros supplément sur la facture pour donner à votre carte un refroidissement digne de ce nom, c'est vers la série EK-Quantum Vector² que vous pourrez jeter un oeil.

Ce qui s'offre à vous est d'abord un nouveau waterblock (D-RGB ou non) mélangeant nickel et plexi, usant d'une plaque froide de la 3e génération Vector avec du cuivre de 11 mm d'épaisseur, le tout dans un assemblage se voulant simple à installer et à maintenir, tout en étant d'une efficacité éprouvée. EKWB annonce que les dimensions de l'équipement sont conformes à son standard maison EK-Matrix7, ce qui veut dire que c'est parfaitement compatible au mm près avec tous les produits EK-Matrix7 du catalogue. Comme petite touche bien pensée, les logos EKWB et GeFORCE onta été gravé sur des plaques magnétiques pouvant ainsi être inversées selon la position du GPU.

Avec ce waterblock, le constructeur vous laissera aussi le choix (optionnel) entre une backplate dite « active » ou une backplate ordinaire. La première sera un véritable waterblock pour le dos de la carte, avec sa propre plaque froide en cuivre pour l'échange de chaleur et un top en acrylique. La connexion au reste du circuit peut se faire en série ou parallèlement. La seconde est une simple pièce de métal découpée au CNC, en noir anodisé ou en finition nickel. Pour finir, EK vous propose aussi le petit accessoire de finition pour cacher la dernière portion de PCB encore visible à ce stade.

Et, combien ça coute tout ça ? Comme toujours, la grande question lorsque l'on parle de matos EKWB, qui n'est pas vraiment réputé pour avoir une main légère. Vous êtes prêts ? Le waterblock EK-Quantum Vector² Xtreme RTX 3080/90 D-RGB Nickel + Plexi sera vendu pour 239,90 €, un chiffre qui montera à 389,90 € si vous y ajouter la backplate watercoolée - mais cette dernière est aussi vendue seule pour 189,90 € ! La backplate standard ne coutera « que » 44,90 € et il vous faudra débourser 19,90 € si vous ne voulez plus voir un seul morceau de PCB qui dépasse. Et avec ça, vous aurez un p'tit mot de remerciement des 140 employés restant pour aider EKWB à renflouer ses caisses, ou pas.