EKWB, slovène parmi les plus connus dans le milieu de l'IT au détail, se sépare de 60 employés sur les 200 que compte la société. Pourquoi ? Il ne vous aura pas échappé que le fabricant fait du matos haut de gamme, avec des prix qui ne destinent pas le catalogue à tout le monde, à toutes les bourses. Depuis octobre 2021, les ventes chutent de 20 % régulièrement, et cette spirale est due, selon le patron, au COVID.

Attention il n'incrimine pas directement la pandémie, mais plutôt ses conséquences sur les ventes, avec des pénuries de matières premières et des prix qui ont flambé. Il attaque aussi la guerre en Ukraine qui a accentué ce manque de matières. De plus, les gens ne sont plus enclins à acheter du matos très haut de gamme, préférant aujourd'hui s'offrir un espace de liberté par les voyages que par les jeux qui obligent à rester chez soi. Avec les vagues de contamination qui s'espacent de plus en plus, il constate que les volontés des clients vont vers plus d'extérieur et moins d'intérieur.

Pour autant, EKWB ne ferme pas ses portes, et il en semble loin, mais il est clair qu'il va devoir revoir sa politique pour ne pas avoir à subir encore des pertes et devoir se séparer encore de personnels. Affaire à suivre vous vous en doutez, car l'image d'excellence n'est pas usurpée, pas elle est trop élitiste financièrement apparemment. Il faudrait aussi améliorer la visibilité de ses produits au sein des revendeurs, la marque est trop souvent noyée par les catalogues abusivement gigantesques de ses concurrents. (Source TPU)