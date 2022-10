EK WB ou EK, le célèbre slovène du watercooling pour qui les temps sont actuellement durs, a eu une idée de génie qui ne plaira certainement pas à tout le monde : l'EK-Care Package ! Qu'est-ce ? C'est un service payant tout à fait optionnel destiné à garantir à l'acheteur un traitement plus rapide de sa procédure de RMA ! Autrement dit, les clients ayant déboursé pour cette option lors du passage de leur commande bénéficieront d'un traitement préférentiel... L'option est intégrée sous la forme d'une case à cocher tout simplement lors de la dernière étape du processus de commande. Le montant n'est pas fixe, mais représentera un supplément de 3 % du prix total de la commande, peu importe le montant de celle-ci, il n'y a pas de limite basse ou haute.

Exemple avec un EK-AIO 280 D-RGB dans le panier.

Attention, ceci n'est pas une extension de garantie. La durée de validité de l'EK-Care Package correspondra à la période de garantie des produits achetés à ce moment-là, c'est-à-dire 2 ans pour la plupart des composants de watercooling et 5 ans pour les AIO. Outre avoir accès à des prix raisonnables et des produits durables, bénéficier d'un service client réactif et de qualité est également un point très important pour les acheteurs. Or, EK semble ici plutôt passer le mauvais message avec ce nouveau service, du style « si vous omettez cette option, vous serez traité inéquitablement comme un client de seconde classe et notre service sera tout juste moyen »... Une pilule qui serait tout de même difficile à avaler compte tenu des prix généralement déjà bien élevés pratiqués par l'Apple du refroidissement à eau.