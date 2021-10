ARCTIC avait assez longtemps aussi fait de la résistance au RGB, un peu comme Noctua, qui lui tient toujours bon pour l'instant. Mais le constructeur avait craqué en mai dernier et accouché de deux Liquid Freezer II 240 corrompus par la licorne - l'un RGB, l'autre A-RGB ! Une bestiole sympathique à redécouvrir ici chez nous. Certes, ce n'est de loin pas aussi lumineux que ça peut parfois l'être ailleurs, puisque le fabricant s'est contenté d'échanger les ventilateurs P12 d'origine par de nouveaux exemplaires P12 RGB. Il aurait certainement pu aller plus loin et par exemple caser quelques loupiottes dans le waterblock, mais heureusement, ARCTIC s'est arrêté là. Par contre, si vous étiez dans l'attente que le fabricant franchise le pas du RGB pour le reste des modèles de sa gamme AIO, votre voeu est désormais exaucé !

En effet, le Liquid Freezer II 280 et l'énorme 420 ont maintenant aussi trouvé la lumière, et viennent ainsi boucler la boucle derrière le 360 introduit il y a peu. À l'image des autres, ARCTIC vous laissera aussi le choix entre du RGB standard et adressable, avec d'un côté les Liquid Freezer II 280 RGB et Liquid Freezer II 420 RGB, et de l'autre les Liquid Freezer II 280 A-RGB et Liquid Freezer II 420 A-RGB. Aucune version ne sera plus cher que l'autre, un 360 RGB et A-RGB coûtera toujours 99,99 €, tandis qu'un 420 avec des loupiottes nécessitera 142,99 € dans les deux cas. À titre indicatif, un Liquid Freezer II 280 coûte aujourd'hui 94,99 € chez ARCTIC, un Liquid Freezer II 420 y est à 119,99 €. Eh oui, il y a donc forcément un petit premium à prendre en compte pour l'upgrade RGB. En vaut-il vraiment la peine ? À vous d'en juger !

Un Liquid Freezer II 280 A-RGB.

Un Liquid Freezer II 420 RGB.

Dans tous les cas, n'en déplaise à légende urbaine, les performances seront évidemment parfaitement identiques, avec ou sans loupiottes. On vous invite donc pour l'occasion de revisiter notre test des Liquid Freezer II 240, 280 et 360, en attendant qu'on puisse enfin mettre la main sur le modèle suprême 420 mm. Qui sait, peut-être prochainement en version A-RGB ?