L'arrivée de la DDR5 est imminente, c'est avec la 12e génération Intel Core Alder Lake et sa nouvelle plateforme que ça va se faire très prochainement. Au passage, on attend aussi de la nouvelle fournée du PCIe 5.0 depuis le CPU, du Thunderbolt 4 et du WiFi 6E, entre autres. On sait que la DDR5 - dont voici les spécifications définies pour l'instant par le JEDEC - apportera bon nombre d'améliorations architecturales par rapport à la DDR4 et qui lui permettront notamment de proposer une bande passante utilisable sensiblement supérieure à vitesse égale. La DDR5 devrait aussi être bien plus efficace (chaque module disposera du hardware pour sa propre gestion de l'alimentation et de la puissance) et le bruit court déjà que son potentiel d'overclocking serait également plutôt intéressant. Toutefois, il n'est pas certain que tous les usages en profiteront au départ. Du fait des timings assez relâchés, les bénéfices pourraient peut-être même être nuls dans le cas du gaming.

En attendant, pour s'y préparer, plusieurs fabricants ont déjà officiellement teasé leurs modules maison, c'est le cas de Corsair, G.Skill, Galax et TeamGroup. Par contre, si aucun d'entre eux n'a hésité à mettre bien en avant visuels et caractéristiques techniques, personne n'a encore mentionné ce que ces nouveaux bijoux de technologies vont vraiment coûter aux acheteurs de la première heure ! Mais le fabricant de cartes mères MSI a déjà une idée assez précise à ce propos, partagée récemment dans une publication sur la DDR5 sur son site :

Historically, newer memory technology has always commanded close to a 30-40% premium over the previous generation. However, this time, DDR5 includes additional components that have driven the costs up further. As a result, we expect a 50-60% price premium compared to DDR4 at launch.

It typically takes around 2 years to reach price parity with previous generations, and we expect trends to remain similar with DDR5 modules as well."

En somme, nouvelle technologie = prix élevés, ils sont trop fort chez MSI ! C'est évidemment du simple bon sens et il est certain que très peu d'entre nous considéraient réellement la possibilité d'une DDR5 abordable au début de sa carrière. Historiquement, chaque nouvelle génération DDR a toujours été beaucoup plus chère que la précédente lors de son lancement. Cette fois-ci ne sera pas différente, d'autant moins que le hardware de la DDR5 est un poil plus complexe et que cette génération nous arrive en période légèrement difficile pour le semiconducteur. Ce n'est pas pour rien qu'Alder Lake est compatible simultanément DDR4 et DDR5, il faut bien faciliter la transition, et les fabricants semblent bien partis pour jouer le jeu et proposer de nombreux modèles adaptés. Ainsi, sur cette liste comportant une centaine de noms de modèles uniquement Z690, au moins 38 sont a priori en DDR4.

Qui sait, d'ici à ce qu'AMD s'y mette aussi, normalement en 2022 avec l'AM5, le marché de la DDR5 aura peut-être déjà légèrement gagné en maturité, avec des modules mieux élaborés, un écosystème qui saura mieux en profiter et des prix un peu meilleurs, peut-être. Dans tous les cas, sa démocratisation prendra du temps, pas de précipitation.