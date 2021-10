C'était un secret de polichinelle, puisque VDCZ avait vendu la mèche fin de semaine dernière. Est-ce pour cela que l'annonce a lieu à présent, ou était-elle prévue plus proche du lancement d'Alder Lake ? En tout cas, le géant touche à tout a officialisé sa série LCD iCUE Hx1x0i ELITE. Elle apporte donc, par rapport à ce qui se faisait, des moulins ML120 ou ML140 RGB Elite qui sont PWM et ARGB. Leur vitesse de rotation va de 450 à 2000 TPM pour le ML120, de 400 à 1600 TPM pour le ML140. Mais la grosse nouveauté, qui existe cependant chez d'autres concurrents, c'est l'écran LCD qui siège au milieu du top de l'ensemble pompe + waterblock.

C'est un petit écran de 2.1 pouces d'origine IPS, ce qui n'a aucune importance pour son usage, qui peut afficher des infos propres aux CPU, à la pompe, mais aussi des images et des gifs animés. Et tout ça se passe par la trousse à outils de Corsair, a.k.a iCUE. Vous pouvez le monter sur LGA115x, 1200 et 1700, AMD AM4, et TR4/sTR4 avec pour ce dernier cas une performance qui sera fatalement moindre comme nous l'avions vu par le passé du fait d'une surface trop importante du CPU par rapport au waterblock. Il faut savoir que la garantie est de 2 ans, mais que les prix sont très assaisonnés, si vous aimez ce qui pique, vous allez adorer les tarifs relevés sur le site officiel.

En effet, le H100I Elite LCD qui est le modèle de 240 mm est proposé à 257.90 €. Le H150I Elite LCD qui passe sur un radiateur de 360 mm pousse le bouchon un peu plus loin, avec 293.90 €. Et enfin, le H170I Elite LCD, qui est le plus gros des trois avec un rad de 420 mm, fait passer la douloureuse à 316.90 €. Pour sûr ils ont du style et cette customisation est cool, mais voilà, ça se réfléchit à ce tarif. Toutefois, il faut signaler qu'un Commander est inclus pour aider iCUE à gérer les éclairage, il y est sûrement pour beacoup dans ces prix assez chauds.