Comme Adata, Patriot, WD et Crucial, Samsung aussi a joué au jeu de la modification de composants d'au moins un modèle SSD déjà dans le commerce depuis un bon moment, sans pour autant donner au consommateur une information qui lui permettrait de mieux reconnaitre les modifications et leur impact potentiel à l'usage. Ainsi, si vous achetez un 970 EVO Plus dans le commerce aujourd'hui, il faut savoir qu'il ne correspondra plus systématiquement au 970 EVO Plus qui avait été testé suivant son lancement. En effet, le contrôleur Phoenix a été remplacé par l'Elpis du 980 PRO, le cache pseudo SLC est passé de 42 à 115 Go, le firmware 2B2QEXM7 a (logiquement) laissé sa place au firmware 3B2QEXM7, les performances sont meilleures en écriture, mais elles s'effondrent dramatiquement et beaucoup plus qu'avant dès lors que le cache est épuisé.

Samsung a enfin confirmé ces changements, mais il aura pris son temps pour le faire, Crucial et WD ont été plus rapides, et contrairement à ces derniers qui ont tout de même tenté, ou au moins prétendu être à l'écoute des reproches formulés en assurant qu'ils essayeront de mieux faire à l'avenir, Samsung n'a pas pris la peine de prendre un ton conciliant et s'est contenté de tout mettre sur le dos des événements hors de son contrôle, et de saluer malgré tout son effort de transparence.



To ensure continued production of the popular Samsung 970 EVO Plus, Samsung has decided to upgrade the controller and NAND in the 970 EVO Plus and has updated the firmware to the new version “3B2QEXM7”. The changes were dictated by global shortages affecting the production and availability of many components and devices. We believe that by increasing the intelligent TurboWrite buffer and optimizing software, our devices will even better meet the growing needs of consumers and improve the overall user experience. With the release of the new version of the 970 EVO Plus drive, Samsung has posted an updated datasheet on its website. In the event of subsequent component updates, the company will keep the entire change history available on an ongoing basis to ensure transparent communication with customers.

Samsung a effectivement effectué bon nombre de changements sur la fiche technique du 970 EVO Plus, notamment en ayant effacé le nom du contrôleur, retiré une page entière dédiée au marketing et qui vantait les performances, et fait disparaitre tout chiffre sur les performances en écriture avec l'Intelligent TurboWrite buffer de la note numéro 4 en bas de page. Avec ceci, Samsung a ajouté un historique des modifications de la fiche technique et a promis - à qui veut bien le croire - qu'il gardera celui-ci à jour en cas de changement ultérieur. À part ça, le constructeur n'a mis en oeuvre aucun vrai moyen pour pouvoir distinguer avant achat les deux variantes potentiellement en circulation dans le commerce ni n'a fait preuve d'aucune considération et volonté en ce sens... Pas forcement ce que l'on aurait aimé voir de la part du numéro 1 du SSD.

Bien entendu, on comprend très bien que le fabricant a du gérer d'une manière ou d'une autre plusieurs cas de force majeure ces derniers mois, comme les conditions météorologiques du printemps ayant forcé l'arrêt de ses usines au Texas (qui produisent les contrôleurs), ou encore la pandémie et le manque de semiconducteurs au niveau mondial. Par contre, aucun de ces facteurs ne pourra jamais excuser le manque flagrant de transparence et l'absence totale de volonté d'aider le consommateur à faire un choix éclairé, et qui ne peut désormais plus faire confiance aux tests publiés le jour du lancement d'un SSD.

À ce jour, parmi tous les fabricants et vendeurs de SSD, seul Intel a assuré qu'il n'a jamais modifié les composants d'un SSD sans introduire d'abord une nouvelle référence. (Source)