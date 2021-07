Was ist IGZO ? L'abréviation pour Indium Gallium Oxyde de Zinc, une technologie de matériel de semiconducteur pour le module de rétroéclairage d'une dalle LCD inventée par le TIT (Tokyo Institute of Technology, ou encore l'Institut de Technologie de Tokyo pour les forcenés de la langue française) et dont des licences ont été accordée à ce jour uniquement à Samsung et Sharp. Mais uniquement ce dernier a jusqu'à présent réellement fait un usage extensif de la technologie IGZO pour les écrans de ses appareils mobiles, ses laptops et ses téléviseurs haut de gamme. L'IGZO peut être associé avec tous les types de technologies de dalles existantes (IPS, VA, TN...).

Les avantages de l'IGZO par rapport au silicium amorphe utilisé traditionnellement dans nos LCD ? Des électrons entre 20 et 50 fois plus rapides, une meilleure transparence et des transistors plus petits. En conséquence, la consommation d'énergie est inférieure à luminosité égale (80 à 90 % plus efficace) et permet donc de monter facilement plus haut, le temps de réponse peut également être légèrement réduit et les transistors plus petits autorisent une densité de pixels plus élevée.

Bref, sur le papier, c'est plutôt sympa, mais son incorporation est assez chère du fait des métaux rares utilisés et l'adoption reste donc encore très limitée, ce qui n'a visiblement pas empêché le japonais Green House Gaming de tenter à son tour l'expérience pour un écran gaming. Notons que ce n'est pas le premier écran du genre, AOC a déjà tenté l’expérience avec son 24G2/BK et Razer avec un Blade Pro en 2017. En somme, ça reste très timide.

Son écran se nomme GH-ELCG27WA-BK et GH-GLCC27WA-BK, et ses caractéristiques sont les suivantes :

Green House gaming GH-ELCG27WA-BK et GH-GLCC27WA-BK Dalle 27 pouces Dalle IGZO matte Définition 2560 x 1440 Temps de réponse 5 ms GTG 2 ms GTG avec overdrive en "high" Fréquence et Synchronisation 60 - 165 Hz via DP 60 - 144 Hz via HDMI et USB-C Adaptive Sync Luminosité max. typique 350 cd/m² HDR Compatible HDR... Contraste statique 1000:1 Trucs de Couleur 10-bit sRGB 99 % Adobe RGB 96 % Connectique 3 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1 x USB-C DP Alt mode Ajustement de l'écran Inclinable, pivot G/D, rotation paysage/portrait et hauteur fixation VESA 75 x 75 Audio 1 x 3,5 mm in/out Consommation max. 65 W Dispo Le mois prochain Garantie - Prix - Page Marketing GH-ELCG27WA-BK et GH-GLCC27WA-BK

Pas de quoi sauter au plafond, même si ça reste digne des meilleurs écrans de cette catégorie, la plupart des spécifications sont banales et d'autres surprennent un peu, comme l'absence de certification DisplayHDR - l'écran ne supporte pas l'espace de couleur DCI-P3 -, la plage de l'adaptive sync et un temps de réponse plutôt bof pour un écran gaming moderne. Considérant l'implication de Sharp avec la technologie IGZO, il est fort probable que la dalle utilisée par Green House Gaming soit le fruit du travail de son compatriote japonais (entre les mains taïwanaises de Foxconn).

Il reste encore à voir si ça sortira du Japon et si d'autres fabricants continueront à adopter ce type de dalle, ne serait-ce que pour expérimenter encore un peu. Mais dès lors que les avantages à l'usage sont avérés dans le cas des écrans de jeu et que le surcoût deviendrait réaliste, tout est envisageable. Avoir des alternatives et des technologies concurrentes en plus n'est certainement jamais pour déplaire, d'autant plus quand il y a pénurie.