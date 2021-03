Pour retrouver trace des premiers SP120 de chez Corsair, mieux vaut se lever tôt. Armés de votre lampe d’explorateur, il vous faut remonter à 2012 — une douce odeur de fin du monde en tête —, et 2016 pour la version RGB, autant dire que le nom date, et pas qu’un peu. Que faire, alors, pour redynamiser le blason ? Hé bien, un nouveau suffixe et un peu plus de technologie : mesdames et messieurs, voici les Corsair SP120 RGB ELITE !

Proposés en deux saveurs selon leur taille (120 mm ou 140 mm), ces trukasoufler devraient donner un look léché à votre PC grâce aux pales transparentes reflétant les 8 LED RGB intégrés, compatibles avec la solution maison iCUE. Pour ce qui est des performances, vos oreilles n’auront à supporter que 18 dBA grâce à la plage d’utilisation réduite des moulins : 550 tr/min à 1 500 tr/min pour le 120 mm, et 450 tr/min jusque 1 200 tr/min pour le 140 mm, de quoi offrir respectivement 47,7 CFM/1,46 mmH 2 O et 68,1 CFM/1,66 mmH 2 O.

Disponible dès aujourd’hui avec une garantie de 2 ans, et à 58,90 € le pack de trois (incluant le contrôleur USB iCUE Lighting Node CORE compact) ou 15,90 € l’unité (17,90 € pour la version 140 mm, et 47,90 € pour le pack de deux), il faudra que les nouveaux venus se fassent une place dans le paysage du refroidissement pour ne pas faire un bide, car la concurrence y est forte — parfois même au sein de la marque !