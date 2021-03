Micron a annoncé en début de semaine vouloir stopper sa production de mémoire 3D XPoint et revendre l'intégralité de l'usine au plus offrant, avec très probablement Intel qui doit se placer dans le top des acheteurs. La décision semble compréhensible d'un point de vue commercial, puisque ce type de mémoire n'a qu'un seul vrai client, Intel, et qu'à part les serveurs optimisés pour utiliser Optane, il semble difficile de fournir sur le marché des SSD ultras rapides. Tout du moins, cela n'est qu'une partie de l'affaire, car dans la réalité c'est une technologie qui semblerait avoir poussé ce choix chez Micron : le protocole CXL.

En effet, au cours de la semaine plusieurs cadres du fabricant ont expliqué une réorientation de la R&D consacrée au développement de la mémoire 3D Xpoint au profit d'une mémoire ultra rapide qui correspondrait aux demandes du nouveau standard CXL, qui doit sortir d'ici peu. Car il est possible que la 3D Xpoint ne permette pas d'obtenir la bande passante nécessaire pour des utilisations futures dans les IA, et que les dirigeants de la société flairent un bon filon avec le CXL. Il faut dire que l'intérêt économique sur le papier est intéressant : cela permettrait de passer d'une mémoire au marché fermé exploité par un seul fabricant à un standard approuvé par plus d'une cinquantaine d'entreprises, dont les plus gros du domaine informatique.

Cela ne signe pas pour autant la mort de la 3D XPoint, qui trouvera toujours des utilisateurs dans les datacenters plus classiques, le format CXL n'étant pas prévu pour tout de suite. Néanmoins, cela montre que le passage à des besoins informatiques toujours plus gourmands force les fabricants à devoir réfléchir non pas dans leurs coin, mais à des standards plus ouverts et adaptés au futur. Il ne reste plus qu'à voir si ce all-in de Micron sera payant, ou signera le début d'une période sombre pour la société. (source : EETimes)