no ragotz

L'arrivée de Rocket Lake est imminente, et la promesse des fabricants de cartes mères à maintenir une compatibilité des cartes basées sur les chipsets de série 400 permet de mieux faire passer la pilule du LGA1200 à la durée de vie plutôt brève. Cependant 2021 et la onzième génération de CPU bleus arrivent, mais nous ne voyons toujours pas les mises à jour de BIOS chez les fabricants pour accueillir ces derniers. Et bien MSI semble ouvrir le pas avec des versions BETA de micrologiciels pour ses cartes mères Z490, en rendant compatible l'ensemble de son parc de mobale compatible avec les CPU de onzième génération (sans préciser les modèles cependant).

C'est donc le début de la contrattaque d'Intel qui s'enclenche vis-à-vis d'AMD depuis la sortie de Zen3, avec des premières fuites mettant les performances monocœurs en avant. Il est nécessaire de rappeler aussi que les cartes de chez MSI ont été prévues pour un support complet du PCIe 4.0 sur les lignes du CPU, puisque des horloges et drivers spécifiques ont été mis afin de maintenir un débit optimal. Nous aurons donc le droit à un Rocket Lake probablement bien débridé, et le support du Resize BAR - que ce soit pour les cartes AMD ou NVIDIA - a été rajouté.

À noter, celui-ci met encore un peu de temps à arriver sur les cartes du caméléon, à voir si la mise à jour du driver sera suffisante, où s'il faut passer par une mise à jour de BIOS, plus risquée à réaliser. Bien que des fuites sur les améliorations possibles avec les cartes AMD sur les plateformes Intel ont été vues sur le Net, des tests précis seront plus intéressants, avec un protocole maison et bien calibré.