DeepCool commercialise du ventirad depuis de longues années déjà, tantôt directement sous son propre nom, parfois par l’intermédiaire de sa marque GameStorm, un catalogue assez large représenté par les GAMMAXX, FRYZEN, ASSASSIN ou encore LUCIFER et auquel viennent aujourd'hui s'ajouter les AS500 et AS500 PLUS. On regrettera un peu la nomenclature trop proche du premier ventirad depuis longtemps de Corsair, l'A500, allez savoir si ça a été un peu fait exprès...

Les nouveaux arrivants se veulent compacts et de hautes performances, avec 5 caloducs de 6 mm, reliés à un radiateur plaqué nickel à haute densité d'ailettes en aluminium. Avec une structure identique aux dimensions raisonnables de 140 x 49 x 159 mm, l'AS500 est le modèle plus compact des deux, puisqu'il ne propose qu'un seul ventilateur PWM DeepCool TF140S, tandis que l'AS500 PLUS en aura deux pour une configuration push-pull - dans les deux cas, la compatibilité est assurée avec n'importe quel module de RAM. Le TF140S a un roulement de type FDB et il peut mouliner entre 500 et 1200 tr/min, le tout pour 24 DBA (31,5 DBA pour le AS500 PLUS) et un flux d'air de 70,81 CFM. Le ventilateur n'est pas ARGB, mais vous remarquerez la présence d'un cache supérieur équipé d'une bande LED 5W ARGB, pour un éclairage relativement minimaliste.

DeepCool annonce une capacité de dissipation de 220 W et une compatibilité avec tous les sockets mainstream AMD et Intel, y compris LGA20xx chez Intel, mais pas de support TR4 côté AMD. Les deux modèles sont disponibles dès aujourd'hui, respectivement pour 59,99 € et 69,99 € - la garantie est de 3 ans. Se pose maintenant la question de savoir comment ceux deux-là se débrouilleront sur le terrain face aux (très) nombreux concurrents et si DeepCool a bien réussi son coup. Un début de réponse très bientôt avec notre test maison de l'AS500, face à des stars comme les NH-U12A et NH-D15 de Noctua, ou encore le Dark Rock Pro 4 de be quiet! - alors restez dans le coin !