D-LINK fait partit des leaders en matière d'équipements réseau, la firme avait déjà dévoilé plusieurs modèles de routeur sans-fil grand public, exploitant le Wi-Fi 6 avec ses DIR-X1560 et DIR-X1860. Pour le secteur pro, c'est la gamme Nuclias Cloud qui avait eu le droit à quelques références supplémentaires de switchs. Désormais, ce sont des commutateurs de surveillance PoE non manageables qui viennent se rajouter au catalogue avec l'arrivée des DSS-100E.

On retrouvera donc plusieurs variantes, le DSS-100E-9P, un modèle 9 ports et le DSS-100E-18P qui lui est équipé de 18 interfaces. Ces deux modèles sont limités à la norme Fast-Ethernet, donc du 100 Mbps au maximum en fonctionnement. Attention toutefois, l'objectif de ce genre de matériel est de fournir une alimentation PoE aux équipements reliés via le RJ45. Vous pourrez donc alimenter des caméras de surveillance ou des antennes Wi-Fi par exemple. Chaque port peut délivrer 30W sur une distance théorique câblée via cuivre de 250 mètres. Cette distance est extensible en utilisant des relais, avec par exemple le DPE-302GE de la marque. Le produit a également le droit à une protection contre les surtensions pour les prises Ethernet avec du 6 kV absorbé en cas de pépin, de quoi protéger un minimum l'infrastructure connectée au switch PoE.

Pour la liaison entre les switchs et le reste de l'infrastructure, D-Link a pensé à fournir un port en Gigabit Ethernet. Vous allez nous demander pourquoi un switch professionnel se retrouve bloqué en 100 Mbps. Eh bien sachez que beaucoup d'entreprises ont encore leur infrastructure dans cette norme et n'ont donc pas la nécessité de passer sur ce - presque - dernier standard. D'autant plus que le PoE initialement - donc le moins cher - ne fonctionne qu'avec le 100BASE-TX et nécessite une alimentation phantome pour fonctionner en 1000BASE-T.

Il faut dire que les deux références de chez D-LINK sont clairement abordables pour le monde pro, avec un tarif de 156,90 euros affiché pour le 18 ports et un focus sur le segment des petites entreprises. Face à la concurrence, le produit a l'air de bien se positionner puisque selon les marques, le tarif peut clairement monter. On pourra les confronter par exemple aux Zyxel GS1300-10HP et GS1300-18HP qui proposent par contre du 1 GbE, vous avez aussi l'alternative Cisco, avec son petit SG110D-08HP. Le choix se fera en fonction de vos besoins, il est probable que dans le cas d'une nouvelle infrastructure, ces D-Link pourraient s'avérer rapidement limitant dans le temps.