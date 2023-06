Computex 2023 • Si Jean-Jacques montait son PC, il le ferait avec G.Skill

J-J Goldman, évidemment. Au milieu de diverses fantaisies, d'innovations discutables, d'IA à toutes les sauces, de vrais-faux renouvellements de gammes pour exister sur le marché, ou de design produits tout droit issus de transformers — les goûts et les couleurs ... —, il y a encore un peu de glamour à l'asiatique et c'est G.SKILL qui nous le propose. Jean-Jacques, sous LSD, aurait pu écrire :

♫ Le debut ♪

Des mots et des images, capturés dans le vent,

Les mémoires G.SKILL, gardiens de nos sentiments.

Comme des bijoux étincelants, ils nous transportent,

Dans un monde de souvenirs, où tout se rapporte.

Et quand je ferme les yeux, je me souviens,

De ces moments gravés, comme des trésors anciens.

Les mémoires G.SKILL, gardiennes de nos mémoires,

Nous offrent un voyage au-delà des histoires.

♪ Refrain ♫

Les mémoires G.SKILL, l'or de ma vie,

Des instants figés, pour l'éternité.

Des souvenirs gravés, dans chaque bit,

Des émotions à jamais préservées dans le temps.

♫ La fin ♪

Dans un monde où tout s'efface, elles restent là,

Les mémoires G.SKILL, témoins de nos pas.

Comme un trésor précieux, elles brillent sans fin,

Les mémoires G.SKILL, gardiennes de nos souvenirs divins.

...Mais fort heureusement il ne l'a pas fait, imaginez si en plus c'était Céline Dion qui l'avait interprété. Entre AIO au design crystallin, PC pyramide tout droit pompé sur Azza refroidit à base le LN² avec du 13900K à 7 GHz et de la DDR5-8000 moulinant à 10k MT/s inside, G.Skill a aussi dévoilé que son traitement précieux pour ses modules DDR5, plus d'un an et demi après l'introduction sur le marché de ses premières barrettes à cette norme, était enfin de retour.

Ségolène aimerait certainement également ces barrettes royal. © photo wccftech

Oui, l'argent et l'or finition miroir vont revenir parer les trident Z5 pour compléter les robes existantes : noir mat ou argent ; et même le blanc pour les versions Neo. Oui, les séries Royal vont revenir avec les mêmes finitions métalliques ainsi que et leurs diffuseurs RGB imitation diam's (pas la chanteuse, pitié).

Et même qu'il y aura des Royal Elite qui elles subissent un ravalement de façade avec un motif décoratif revu du design low poly ou diamanté selon les sensibilités (que franchement, on aimait bien) à un truc nettement plus vintage des fois que votre PC serait à Versailles (que franchement, on aime moins). Pas de specs communiquées, mais elles devraient atterrir quelque part avant la fin de l'année. Préparez-vous à vous dégraisser les mains.

Il va falloir assumer... © photo wccftech