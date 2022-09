Corsair va lancer des tas de kits mémoire DDR5 EXPO. Pour mémoire, c'est la technologie AMD qui optimise l'overclocking des barrettes pour les puces Ryzen 7000, car ces profils sont de l'overclocking certifié et rapide à activer. Chez Intel, cela s'appelle le XMP. Tous les kits parus chez le pirate sont XMP, peuvent très certainement fonctionner sur AM5, mais les fréquences et latences ne sont pas garanties, le contrôleur mémoire peut très bien refuser.

Ainsi, il faudra guetter le sigle EXPO sur les pages des revendeurs pour votre Ryzen 7000 acquis chèrement. Les gammes DOMINATOR PLATINUM RGB, VENGEANCE RGB et VENGEANCE vont accueillir des kits de 2 x 16 et 2 x 32 Go, de DDR5 5200 et DDR5 5600. Voici le détail, où le nombre après le Z à la fin des nomenclatures correspond à la latence.

DOMINATOR PLATINUM RGB series

CMT32GX5M2B5200Z40 (DDR5-5200/16GB x 2) CMT64GX5M2B5200Z40 (DDR5-5200/32GB x 2) CMT32GX5M2B5600Z36 (DDR5-5 ) /16GB x 2) CMT64GX5M2B5600Z40 (DDR5-5600/32GB x 2)



VENGEANCE RGB series

CMH32GX5M2B5200Z40 (DDR5-5200/16GB x 2) CMH64GX5M2B5200Z40 (DDR5-5200/32GB x 2) CMH32GX5M2B5600Z36 (DDR5-5600/16GB x 2) CMH64GX5M2B5600Z40 (DDR5-5600Z) (DDR5-5600Z)



VENGEANCE series

CMK32GX5M2B5200Z40 (DDR5-5200/16GB x 2) CMK64GX5M2B5200Z40 (DDR5-5200/32GB x 2) CMK32GX5M2B5600Z36 (DDR5-5600/16GB x 2) CMK64GX5M2B5600Z40 (DDR5-5600/32GB x 2)

C'est du très classique dans les références, pas de folie, des latences correctes, mais pas jouasses (36 ou 40), des fréquences tournant autour de la vitesse du contrôleur mémoire, et des prix qui vont de 185 € pour le plus lent des VENGEANCE jusqu'à 500 € pour le plus rapide des kits DOMINATOR.