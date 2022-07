Vous vous souvenez peut-être encore de ce kit un peu particulier introduit par Geil il y a un peu plus de deux mois. Pour se démarquer des autres et distinguer sa DDR5 dont les caractéristiques ne sont autrement pas révolutionnaires, Geil a imaginé un radiateur intégrant deux très petits ventilateurs de chaque côté, des moulins RGB de surcroit ! Une solution assurément inédite, mais est-elle réellement pertinente et efficace ? Rappelons que le constructeur pense que oui, estimant que sa création permet une dissipation thermique supérieure de 45 % par rapport à un radiateur traditionnel (allez savoir ce que le fabricant entend par là).

Nous avons désormais déjà la réponse grâce à Hardware Canucks, qui a réussi à mettre la main sur le kit Geil EVO V DDR5 RGB Hardcore Gaming Memory. Tout d'abord, les températures ont été relevées avec et sans ventilation pour un kit réglé à 6600 MHz et 1,35 V via XMP. Résultat : 52,3°C avec et 55°C sans. Ok, il y a donc bien un léger gain, mais franchement négligeable. Et qu'est-ce que ça donne si l'on compare les performances de refroidissement avec des modules de la concurrence ? Pour ce faire, chaque kit sélectionné a été réglé à 5600 MHz et 1,35 V. À cette fréquence, le kit de Geil a obtenu 52°C. En face, la Dominator Platinum RGB de Corsair et son radiateur relativement massif ont obtenu 51,3°C ; la Trident Z5 RGB et son radiateur visiblement plus beau qu'efficace ont obtenu 53,8°C ; enfin, la DDR5 Vengeance de Corsair et son radiateur plutôt classique et modeste ont signé 52,9°C ! Bref, la solution de Geil ne s'en sort pas trop mal, mais un bon radiateur sait faire aussi bien, voire mieux !

Le problème du kit de Geil, c'est aussi que le radiateur est plutôt fin et qu'il n'y a absolument aucun pad thermique pour faire contact ni d'ailettes pour contribuer à la dissipation. Ensuite, les ventilateurs ne soufflent de l'air en réalité que dans la partie supérieure du radiateur et donc surtout au-dessus du PCB. Avec cela, il faut savoir que ces petits moulins fonctionnent à 10 000 tr/min de manière fixe ! Eh oui, ils sont donc évidemment également très audibles. En conclusion, il vaut probablement mieux passer son chemin. Ce kit est indéniablement un raté en ce qui concerne le refroidissement, qui a clairement été élaboré essentiellement pour le « look », mais en aucun cas pour être efficace.