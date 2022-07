En date du 26 juillet, AFOX a fait enregistrer auprès de l'EEC, des tas de références de cartes graphiques basées sur des GPU Lovelace et RDNA 3. Pour l'anecdote, AFOX ne distribue quasiment qu'en Chine, rien chez nous, en Europe, et États-Unis. Autre point très important, ce n'est pas parce que ces références sont enregistrées qu'elles seront une réalité dans un futur plus ou moins proche. À vrai dire, c'est même probable qu'il y en ait qui ne voient jamais le jour, mais on peut légitimement penser que ces noms sont connus en interne, parmi d'autres fantaisistes pour noyer le poisson, la presse donc, ou pour se préparer au cas où AMD et NVIDIA réservent une surprise de dernière minute.

Alors que trouve-t-on dans la hotte du père EEC, alliance russe, arménienne, kazakhe, kyrgyzstannienne, belarus, que des pays qui ont la côte auprès des agences de voyages en somme ? Beaucoup de noms de cartes, comme vous allez le voir :

Chez AMD :

RX 7900 XT, RX 7900, RX 7800 XT, RX 7800, RX 7700 XT, RX 7700, RX 7600 XT, RX 7600, RX 7500 XT, RX 7500



Chez NVIDIA :

RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070, RTX 4070 Ti, RTX 4080 Ti, RTX 4060, RTX 4060 Ti, RTX 4050, RTX 4050 Ti

Comme vous le voyez, il y a à boire et à manger dans ce catalogue des noms koncépassissahexiste ! Mais au moins, en ratissant large, AFOX sera prêt pour associer les cartes qui seront réellement lancées à ses machines montées prêtes à la vente. Pour autant, là-dedans, il y a certainement les élues, celles qui auront le droit de se faire tripoter sauvagement par les testeurs. Comme le disait le professeur Schwarzenberg sur le cancer, et à qui l'tour ! (sketch d'Albert Dupontel pour ceux qui ne connaissent pas)