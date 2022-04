La course contre lui-même se poursuit, G.Skill continue à étoffer son offre DDR5 florissante et à de dépasser, ce qui n'est en soi certainement pas bien dur lorsqu'on part de zéro avec un nouveau type de mémoire et que la marge de progression est a priori encore bien large. Mais il faut le faire avant que d'autre le fasse et pour remplir le catalogue, et c'est ainsi que le constructeur poursuit donc sur son rythme d'un kit quasi tous les mois et a levé le voile sur sa nouvelle DDR5-6600 CL34, suivant le record précédent à base de DDR5-6400 CL32 de janvier et le kit DDR5-6000 CL30 de mars ! Cette nouvelle offre « ultra- low latency » naviguera toujours sous l'étendard Trident Z5 RGB de G.Skill, dans le même nouveau packaging RGB de la série spécialement imaginé pour marquer le passage à la DDR5.

Les spécifications exactes de ce nouveau kit capable de faire 6600 MT/s seront de 34-40-40-105 CR2 et il n'existera pour l'instant qu'en solution d'une capacité de 32 Go, avec deux modules de 16 Go. Mais vous aurez tout de même le choix entre des modules argenté ou noir. Cette nouvelle référence, qui sera fort certainement appréciée pour ses performances, mais moins par son prix (que l'on ne connait pas encore), a été validée avec les processeurs Alder Lake et sur une mobale ROG Maximus Z690 Hero, et AMD n'ayant pas encore de plateforme DDR5, il va de soi qu'il n'y ici rien à voir pour les propriétaires d'un Ryzen (hormis constater l'évolution et la maturation de la DDR5), pour l'instant.

Ce kit Trident Z5 RGB DDR5-6600 CL34 32 Go devrait être disponible à partir du mois prochain chez les revendeurs partenaires. À titre indicatif, le kit DDR5-6400 CL32 32 Go coute environ de 650 à 700 €, vous pensez donc bien que la cartouche de celui-ci n'en sera pas moins grosse... (Source)