Parmi les trois principaux fabricants du marché, à savoir SK Hynix, Micron et Samsung, ce dernier est visiblement celui qui a réussi à refiler le plus de GDDR6 à AMD et à NVIDIA pour la générations de GPU actuelle. On en trouve par exemple dans la RTX 3060 et la RTX 3070 chez NVIDIA, ainsi que la plupart des RX 6000 d'AMD, principalement avec des bandes passantes comprises entre 14 Gb/s et 16 Gb/s. NVIDIA utilise aussi de la GDDR6X pouvant aller jusqu'à 19,5 Gb/s, mais celle-ci est le fruit du travail exclusif d'un partenariat entre le constructeur américain et Micron, elle est exclusivement fabriquée par ce dernier et aucune Radeon ne s'en sert donc pour l'instant. Heureusement, ces dernières peuvent compter sur l'Infinity Cache pour compenser cet écart important de bande passante, notamment sur le haut de gamme.

Mais la GDDR6 ne s'arrêtera pas là, puisque Samsung vient de distribuer les premiers échantillons de modules GDDR6 16 Gb (2 Go) dans un packaging 180FBGA inchangé et avec deux nouveaux choix de bande passante : 20 Gb/s et 24 Gb/s ! Une information confirmée par leur apparition au catalogue du constructeur coréen. Ça ne nous ne dit évidemment pas qui pourrait bien utiliser ces nouvelles puces ni quand. Il semble assez peu probable qu'elles serviront encore beaucoup pour la génération existante de GPU, si ce n'est peut-être pour d'éventuels refresh intermédiaires chez l'un et chez l'autre.

Par contre, on peut largement envisager l'usage de cette nouvelle GDDR6 pour les futures cartes RDNA3 (RX 7000 ?) d'AMD et Lovelace (RTX 40 ?) de NVIDIA — pour ces dernières, au moins pour le milieu de gamme, on imagine que le haut de gamme du Caméléon recevra encore une fois de la GDDR6X plus véloce de chez Micron. D'ailleurs, l'hypothétique future RTX 3090 Ti est déjà attendue avec de la GDDR6X 21 Gb/s signée Micron début janvier, NVIDIA pourrait donc être le premier à franchir cette barre des 20 Gb/s sur le terrain. (Source)