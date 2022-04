Bien que la situation semble s'être légèrement améliorée, notamment en ce qui concerne l'électronique pour le grand public, la demande en matière de semiconducteur reste toujours très forte et la capacité insuffisante chez les fondeurs, et de ce fait, bon nombre d'acteurs - ceux de l'automobile en particulier - n'ont certainement pas encore fini de batailler avec cette pénurie qui persiste et devrait continuer à le faire encore un bon moment.

La situation serait telle que des entreprises en seraient à présent même arrivées à acheter des produits finis pour en extirper les semiconducteurs et les réutiliser pour leur propre production ! Ce serait le cas d'un conglomérat industriel majeur, qui aurait eu recours à l'achat de lave-linge pour en extraire les semiconducteurs (ce n'est pas précisé comment, mais on imagine que c'est fait en les dessoudant) et les remployer pour leurs modules à puce. Sur la toile, certains parlent aussi d'entreprises/de personnes (des profiteurs ?) s'étant mis à acheter des stocks entiers de cartes d'évaluations STM32 pour faire la même chose...

Dans le cas des machines à laver, c'est le CEO d'ASML qui a eu vent de cette situation, pourquoi et comment on ne le sait pas, cela peut paraitre un peu étrange étant donné que le néerlandais ne fabrique pas de semiconducteurs, mais il est certain que ça doit papoter pas mal derrière les rideaux entre execs, et du fait de son statut, ASML est sans aucun doute en contact avec beaucoup de monde. En tout cas, Peter Wennink s'est bien gardé de nommer le conglomérat concerné et par conséquent, le type de produit concerné par ce réemploi de semiconducteur n'est pas connu non plus (dommage). Il en a aussi profité pour rappeler l'importance de la demande actuelle, notamment sur le marché IoT, et le fait que son entreprise avait significativement sous-estimé l'étendue de celle-ci. Et il pense aussi que ce n'est pas près de s'arrêter.

D'ailleurs, ASML - de même que d'autres entreprises fabricant de l'équipement de production - aussi est concerné par le manque de semiconducteur pour la construction de ses machines lithographiques, ses nombreux fournisseurs ayant forcément eux aussi du mal à s'approvisionner comme il faut, ce qui a pour effet d'empêche ASML d'augmenter de manière plus importante sa production de scanners, indispensables pour produire plus de semiconducteurs... À cet égard, ASML pense qu'il sera en mesure de satisfaire seulement 60 % des commandes de scanner DUV cette année.

TSMC a déjà rappelé que sa capacité restera très limitée tout au long de 2022 et mis en évidence les difficultés auxquels ses fournisseurs d'outils de production doivent eux aussi faire face. Selon ASML, un fondeur chinois majeur (probablement SMIC) a déjà vendu toute sa capacité pour 2023. En mars dernier, le temps d'attendre pour les livraisons des commandes de semiconducteur aurait encore légèrement augmenté en passant à 26,6 semaines, mis à mal notamment par les confinements en Chine et un tremblement de terre au Japon. Bref, personne n'est encore sorti de l'auberge ! (Source)