Après la sortie du Resize BAR sous la formulation SAM chez AMD, de nombreuses spéculations et critiques sont apparues, notamment du fait qu'il s'agisse d'une technologie plus ou moins ouverte sur le protocole PCIe. De ce fait, vu le boost notable sur certains jeux vidéos, NVIDIA et Intel ont cherché à emboiter le pas, histoire de grappiller quelques points dans un domaine très vendeur. Toutefois, si côté Intel la mise en œuvre ne semble pas avoir été très compliquée, chez NVIDIA c'est loin d'être le cas, puisqu'il faut mettre à jour le BIOS des cartes graphiques afin de profiter de cet avantage technique.

Or, la mise à jour du BIOS d'une carte graphique n'est pas toujours simple, et est une opération qui s'avère potentiellement risquée. Nous nous souvenons par exemple du problème des RX 5600 XT à leur sortie, qui étaient bridées au niveau de la vitesse de la mémoire sans raison apparente. Et bien il semblerait qu'à l'instar des fabricants de cette époque, la société PALIT qui détient GALAX et Gainward aurait sorti des BIOS en installation simplifiée pour ses modèles chinois de cartes Ampere, allant de la RTX 3090 à la RTX 3060 Ti. Faites attention cependant, puisque l'opération elle-même simplifiée reste risquée, et qu'il n'est pas garanti que ces BIOS soient adaptés au modèle de carte graphique que vous possédez. En revanche, cela reste une initiative intéressante et qui mériterait d'être testée par la suite, en espérant que l'ensemble des fabricants proposent rapidement des BIOS adaptés sur l'ensemble du globe, et de manière simplifiée. (source : Videocardz)