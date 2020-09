Les mises à jour Insider sont toujours en route, avec parfois des hauts et des bas. Mais le plus important reste que la version 20H2 de Windows 10 ne devrait plus tarder à se montrer maintenant, ce qui devrait entraîner un gel des fonctionnalités développées vers la prochaine version - très probablement la 21H1 - et une série de débogage en masse, même si parfois des problèmes conséquents passent à travers les mailles du filet. Mais en attendant, penchons-nous sur la build de la semaine, qui s'occupe de l'une des stars de cette version 20H2 : WSL 2.

En effet, l'outil s'améliore et Microsoft profite d'un avantage de WSL 2 : son intégration dans l'explorateur Windows. Il permet de lire directement ce qui se trouve dans la partition du système Linux, ce qui a déjà été mis en œuvre il y a quelques mois. Mais en profitant de cet outil, la Raymonde permet maintenant de lire aussi les lecteurs Linux or WSL 2, c'est-à-dire votre dual boot pour choisir entre le pingouin et la fenêtre. Un pas de plus dans l'intégration et la compatibilité des systèmes Linux dans Windows 10, permettant de communiquer avec les partitions dans les formats non reconnus à l'origine, comme le ext4. À voir quelle sera l'efficacité de l'outil et si les performances de lectures et écriture permettront une utilisation simple des partitions Linux.

Pour le reste, bien entendu qu'il y a d'autres points qui sont dans cette build, comme l'ajout d'une fonction rechercher dans le paramètre des applications par défaut, ce qui est plutôt utile pour ceux qui ont une tonne d'extensions de fichier à gérer. Quelques bugs ont été corrigés aussi, mais rassurez-vous, il en reste toujours quelques-uns pour râler sur Microsoft et son OS favori.

Vous pouvez retrouver l'ensemble de la note de mise à jour sur le blog de Windows