Lunar Lake : un iGPU désormais au niveau de celui de la concurrence

Les prochaines générations de processeurs laptop Intel et AMD sont assez alléchantes sur le papier en matière de performances graphiques. Les puces Lunar Lake vont étrenner l’architecte GPU Xe2 ; celle-ci doit également propulser les cartes graphiques dédiées Battlemage. Quant aux Ryzen, le bond générationnel induit par l’archi RDNA 3+ s’annonce plus modeste, mais la hausse du nombre maximal de cœurs – jusqu’à 16 au lieu de 12 dans le cas du Radeon 890M – doit tout de même garantir une bonne puissance de feu.

Nous avions déjà eu droit à une marée de benchmarks assez variés pour les processeurs Lunar Lake. Elle comprenant notamment plusieurs résultats dans la suite 3DMark. Le leaker Benchleaks – spécialisé, c’est un scoop, dans les fuites de benchmark – a partagé une nouvelle entrée d’un Lunar Lake dans Geekbench, avec un examen sous Vulkan.

Core Ultra 7 258V à la manœuvre

La puce en question est qualifiée d’Intel Core Ultra 7 258V 2,20 GHz. Le logiciel confirme les données présentes dans notre précédent tableau (consultable dans l’actu susmentionnée) : 8 cœurs CPU (en 4 + 4), une fréquence de base de 2,2 GHz et une fréquence Boost de 4,8 GHz. Son iGPU est censé être l'Arc 140V à 8 unités d'exécution. Associé à 32 Go de RAM à la vitesse non précisé, le processeur est installé au sein d’un PC de test sous Windows 11 Enteprise.

[GB6 GPU] Both unknown

CPU: Intel Core Ultra 7 258V 2.20GHz (8C 8T)

Min/Max/Avg: 2942/3232/3121 MHz

Codename: Lunar Lake

CPUID: B06D1 (GenuineIntel)

GPU: Intel Graphics i gfx-driver-ci-master-16929 DCH-I RI

API: Vulkan

Score: 34181

PCI-ID: 8086:64A0https://t.co/okJLl6A8tV — Benchleaks (@BenchLeaks) July 11, 2024

La machine a fait deux passages : elle a obtenu 31 560 points au premier, 34 181 points au second.

Sur la base du classement officiel de Geekbench, le Lunar Lake rivalise avec le Radeon 780M, roi des iGPU bientôt déchu. Ce dernier a une moyenne de 33 646 points. Quant à la précédente architecture Arc Xe-LPG des Meteor Lake, la moyenne avoisine les 31 000 points.

Certains sites comparent ces résultats à ceux obtenus par des cartes graphiques dédiées. Pour situer, sachez que la NVIDIA GeForce GTX 1650 laptop à 50 W de TDP revient souvent dans les comparatifs. Et pour cause, cette référence a une moyenne de 34 185 points. Bon, précisons tout de même qu'une carte d'entrée de gamme plus récente, à l'image de la Radeon RX 6500M, conserve une belle avance sur ces iGPU (la carte d'AMD a une moyenne légèrement supérieure à 45 000 points).

Par ailleurs, ce n’est bien entendu qu’un benchmark synthétique, et les performances réelles dépendent de nombreux facteurs, à commencer par les pilotes graphiques : des versions publiées pour les cartes graphiques Arc Alchemist et les processeurs Meteor Lake au cours des derniers mois ont parfois apporté des hausses de performances à trois chiffres ; pour ces derniers, cela a permis à la console MSI Claw d'être un peu moins à la ramasse face à ses concurrentes munies de Ryzen.

Malgré tout, il semble que les Ryzen AI 300 et Lunar Lake à venir vont proposer des performances iGPU bien rehaussées par rapport aux générations actuelles. Réponse dans quelques semaines, les puces d’AMD étant attendues la semaine pro, et celles d’Intel avant la fin du troisième trimestre.

Au passage, notez que la version 2.1 de CPU-Z a récemment ajouté plusieurs références : les Intel Core Ultra 9 285K & 275, Core Ultra 7 265K & 255, Core Ultra 5 245K & 240 (Arrow Lake) ; les Intel Core Ultra 9 288V, Ultra 7 268V, 266V, 258V, 256V, Ultra 5 236V, 228V, 2266V (Lunar Lake).

