Samsung a enfin son SSD de 61,44 To

L’officialisation était passée un peu inaperçue jusqu’ici, mais Blocks & Files l’a récemment déterrée du site de Samsung : le mois dernier, l’entreprise coréenne a lancé son premier SSD de classe 60 To, le BM1743. Sa capacité totale est même de 61,44 To.

Septième génération

Ce modèle exploite la v7 QLC V-NAND (quad-level cell / vertical NAND) de l’entreprise. Il repose sur de la NAND à 176 couches et succède au BM1733a, basé pour sa part sur la v5 QLC V-NAND, et limité à 15,36 To. Samsung commercialise son BM1743 dans un facteur de forme U.2 pour les hôtes dotés d'une interface PCIe 4.0 x4 et dans un facteur de forme E3.S pour ceux qui exploitent une interface PCIe 5.0 x4.

En matière de performances, le BM1743 atteint une vitesse de lecture séquentielle de 7 200 Mo/s et une vitesse d'écriture séquentielle de 2 000 Mo/s. Pour les performances aléatoires, Samsung renseigne jusqu'à 1,6 million de lectures aléatoires 4K et jusqu'à 110 000 écritures aléatoires 4K. La firme allègue que les vitesses de lecture et d'écriture séquentielles de la QLC NAND v7 sont au moins le double, et les lectures aléatoires le quadruple, de celles de la v5. Enfin, l’endurance est de 0,26 DWPD (drive writes per day), contre 0,18 pour la v5.

Opération BM1743 2.5” U.2

Performance Lecture séquentielle 7200 Mo/s Écriture séquentielle 2000 Mo/s Lecture 4K aléatoire 1600K Écriture 4K aléatoire 110K

Ces SSD conçus pour des centres de données consacrés à des applications de stockage à lecture intensive et à ultra-haute densité, comme l'IA à la périphérie ou la diffusion de contenu. L’endurance pas folichonne ne leur porte donc pas préjudice ; modèles sont réécrits très rarement.

Comme le relève Block & Files, ce SSD est la réponse de Samsung au D5-P5336 de Solidigm présenté l’année dernier. Ce SSD U.2 offre également une capacité maximale de 61,44 To, mais exploite de la NAND 192 couches et se limite à l’interface PCIe 4.0 x4 (rien de rédhibitoire étant donné les performances). Ce modèle délivre 1 005 000 / 43 000 IOPS en lecture / écriture aléatoires et sa bande passante en lecture / écriture séquentielles est respectivement de 7,0 et 3,3 Go/s. Précisons que Solidigm est la filiale américaine de SK Hynix, fruit du rachat de la banche SSD d'Intel en 2021.

Pour en revenir au BM1743, Samsung ne renseigne pas sa consommation d’énergie. À défaut de comparaison, notez que celle du SSD de Solidigm susmentionné est de 24 W en fonctionnement, de 5 W en idle. Par ailleurs, dans son CP, Samsung envisage également des disques de 122,88 To utilisant le même type de mémoire V-NAND.

Enfin, si vous vous demandez si le Steam Deck peut accueillir un SSD comme celui de Solidigm, StorageReview a fait la démonstration que c'est bien le cas.