ROCCAT, une des branches de Turtle Beach, possède des souris dont le nom fait froid dans le dos. Heureusement que la firme est germaine, parce qu'avec des noms de mulots comme Kone ou le simple mot bitte (s'il vous plait en allemand), elle se mangerait des hashtags d'énervés du ciboulot et des bad buzz voire des shitstorms par wagons entiers. Et encore, il y en a peut-être qui vont faire un lien entre wagon et allemend, faut se méfier de tout ma bonne dame (sans sous-entendu) ! Toujours est-il qu'enfin, la marque va lâcher le fil de sa Kone Air pour la rendre Wireless, sans fil donc. Visuellement, elle ressemble comme deux gouttes de flotte à la Kone AIMO.

Pour le sans-fil, et donc l'autonomie, il y a plusieurs écoles. L'ancienne qui consiste à placer des piles AA dans le mulot, ce qui implique d'avoir toujours une petite réserve chez soi, la nouvelle offre une batterie qui se décharge et vous êtes obligés de raccorder la souris en filaire le temps qu'elle se charge, vous perdez le bénéfice du sans fil. Pour sa Kone Air, c'est la première option qu'a retenu ROCCAT, elle n'est pas plus idiote puisque l'autonomie est donnée pour 800 heures quand même, sans oublier la suite logicielle qui permet de réduire les éclairages, voire les éteindre, ou de mettre la souris sur OFF d'elle même quand elle ne sert plus depuis x minutes. Stellar Wireless 2.4 GHz ou Dent Bleue, vous avez le choix. 17 entrées programmables, des contacteurs qui peuvent se faire cliquer 100 millions de fois sans broncher, un capteur optique Owl-Eye de 19 000 DPI, voilà le tableau.

Ce sera le 14 novembre que vous pourrez la toper, pour le modique prix de 70 €, en noir ou en blanc.