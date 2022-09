Et voici les Raptor Lake, avec les prix itou itou !

Raptor Lake a enfin ses données officielles. Nous connaissons enfin les références lancées, leur configuration, et leur prix. La différence vis-à-vis d'Alder Lake se situe dans le glissement vers le haut des références. C'est-à-dire qu'Intel a ajouté 8 coeurs E au 13900K par rapport au 12900K, ce dernier se retrouve en confrontation directe avec le 13700K qui partage la même répartition de coeurs et de threads. Et le 13600K ressemble du coup au 12700K, la série 600K s'enrichit de 4 coeurs E.

Autre point d'achoppement, les fréquences sont jusqu'à 600 MHz plus élevées par rapport à Alder Lake, vous pouvez lire notre billet sur les deux protagonistes derrière Raptor Lake sur ce lien. Le cache L2 est doublé, ce qui occasionne un gain supplémentaire. Tout ce joyeux bal de fin d'année se retrouve dans le tableau ci-dessous :

hein ? C-P+C-E / T Freq Max PBP/MTP MSRP $ 13900K 8 +16 / 32 5.8 GHz 125 / 253 W 589 13900KF 8 + 16 / 32 5.8 GHz 125 / 253 W 564 13700K 8 + 8 / 24 5.4 GHz 125 / 253 W 409 13700KF 8 + 8 / 24 5.4 GHz 125 / 253 W 384 13600K 6 + 8 / 20 5.1 GHz 125 / 181 W 319 13600KF 6 + 8 / 20 5.1 GHz 125 / 181 W 294

Raptor est pensé pour enquiquiner AMD aux entournures. Le 13900K devrait être au niveau, voire supérieur au 7950X, tout en étant foncièrement moins cher. Il ne resterait que la longévité de l'AM5 pour se décider si jamais vous vouliez changer de plateforme. Les tests le diront, clairement, et aideront à vous décider, mais le fait est que le 13900K est moins cher que le 7950X qu'il concurrence frontalement. Est-ce que cela va obliger AMD à revoir sa copie ? Les joies de la concurrence !

Pour vous équiper en bleu, il faudra attendre le 20 octobre prochain, le temps que la logistique approvisionne le monde.