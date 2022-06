Alors que l'on attend la 13e génération Core, c'est-à-dire celle qui succèdera à Alder Lake sur le LGA1700, voilà qu'arrivent les rumeurs. Raptor Lake sera donc le dernier représentant de ce socket, et comme Intel aime à le faire, il ne devrait y avoir que deux générations de CPU par socket, comme d'habitude serions-nous tentés de dire.

Les deux qui suivront, la 14e et la 15e connues sous le nom de code Meteor Lake et Arrow Lake - que nous pouvons traduire grâce à nos têtes pensantes comme la météorite dans le lac et la flèche dans le lac, ce qui ne rime à rien - inaugureront, et enterreront le LGA2551. Car oui, ces générations devraient posséder en gros 50 % de broches en plus qu'Alder Lake, mais devraient aussi avoir des dimensions différentes. Selon la source MLID, ils ne seraient pas franchement plus gros, avec 0.5 mm en plus en largeur et 1 mm en plus en longueur, soit 38 x 46 mm, cela laisse espérer que les ventirads et autres AIO déjà commercialisés pourraient être recyclés, pour peu qu'Intel ne change pas la hauteur de ses CPU.

MLID s'avance à quelques dates, ou plutôt fourchettes, avec Q4 2023 pour Meteor Lake, et second semestre 2024 pour Arrow Lake. Par ailleurs, les architectures des coeurs seraient revues afin d'offrir une meilleure IPC. Les coeurs-P de Meteor Lake seraient Redwood Cove tandis que les coeurs-E seraient les Crestmont. Pour Arrow Lake, les coeurs-P seraient les Lion Cove, les coeurs-E sont Skymont, mais inaugureraient eux aussi une nouvelle architecture.

Cela reste des bruits de couloir, mais il va sans dire que Meteor et Arrow vont se palucher Zen 5 et Zen 6, et ça, c'est bon pour nous une telle concurrence. Il ne faut pas non plus que ce soit au prix de conso et autres trucs du genre démesurés !