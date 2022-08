On parlait encore hier des dates pour la nouvelle génération Ryzen. On ne sait toujours pas quand AMD compte les lancer dans le commerce, mais ce qui est désormais garanti, c'est que les Ryzen 7000 à la Zen 4 et leur nouvelle plateforme AM5 seront officiellement dévoilés et détaillés le lundi 29 aout à 19h00 heure normale de l'Est, soit le 30 aout à 1h du matin chez nous ! Bon, on ne vous cache pas que ça sera probablement un peu tendu pour un live de Comptoir, à moins peut-être d'une disponibilité salutaire de Nico, actuellement en vadrouille chez les Américains. Ce sera la surprise, on ne vous promet rien ! Pour les autres, un replay sera disponible plusieurs heures après le rendez-vous directement sur le site d'AMD.

L'évènement très sobrement baptisé « Together we advance_PC » sera retransmis comme à l'accoutumée sur YouTube. Lisa Su fera bien évidemment une apparition, ainsi que Mark Papermaster et encore d'autres execs de chez AMD. Ensemble, ils (re)présenteront tout d'abord l'architecture Zen 4, mais aussi les Ryzen 7000 et donc leur plateforme AM5 infusée de DDR5 et de PCIe 5.0 - en espérant tout de même qu'AMD y abordera les aspects non couverts lors de la présentation du Computex 2022. Car bien que Robert Hallock fût entre-temps à plusieurs reprises cuisiné par des journalistes, certaines réponses restèrent manquantes ou trop vagues. On espère donc que toute la lumière sera faite ce jour-là et que notre curiosité sera satisfaite !

Certes, il faudra tout de même toujours attendre les tests (comme le futur nôtre !) pour pouvoir vraiment jauger ces nouveautés. Supposons que c'est aussi ce jour-là que l'on apprendra si AMD compte réellement commercialiser les Ryzen 7000 le jour supputé de l'annonce des Raptor Lake. Dans l'idéal, il faudrait ensuite attendre la confrontation avant de se décider... Allez, encore un peu de patience ! (Source)