Début juin, la firme de Cupertino nous gâtait de la version mise à jour de son SoC fait maison : après l’Apple M1, c’est à l’Apple M2 d’officier. Or, qui dit nouvelles entrailles dit également révision des ordinateurs, c’est ainsi qu’un nouveau MacBook air est disponible à la vente : il ne faut rien de plus pour qu’iFixit se lance sur son démontage

Sous le capot, pas de grande surprise dans l’organisation : la batterie occupe la majeure partie de l’espace, et la carte mère se limite à deux tiers de la largeur de l’appareil, vive la miniaturisation ! Par contre, la pomme semble avoir limité au maximum le refroidissement, au point de ne même pas inclure de réel heatspreader (plaque de métal servant à diffuser la chaleur) : le M2 n’est relié par des pads thermiques qu’au bouclier thermique, d’une finesse inquiétante. Certes, le passage à un CPU Arm permet de limiter la consommation, mais nous restons dubitatifs quant à la légèreté de la solution de ce MacBook : peut-être une coupe afin d’améliorer la finesse du bousin ? Un moyen de limiter la température de l’appareil et donc permettre une utilisation en contact direct avec la peau en tout confort ?

Pour le reste, le SSD est bel et bien soudé, le contrôleur Thunderbolt semble désormais être manufacturé par Apple et non plus Intel, et l’ordinateur intègre surprenamment un accéléromètre sans que nous sachons à quoi celui-ci sert en pratique. Notez que les connexions externes (port de charge, jack et USB Type-C) sont déportées via des modules dédiés : un bon point pour la réparabilité si l’un d’entre eux venait à être défectueux. À voir ce qu’il en est au niveau de la disponibilité des pièces, mais la pomme semble prendre une direction avantageuse pour le consommateur sur ce modèle-ci : pourvu que cela dure ! (Source : iFixit)