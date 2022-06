Si vous voulez le top du top en matière de CPU Arm sans passer du côté Apple de la force, alors vous allez devoir passer par la case « laptop », comprendre la série Snapdragon 8cx de chez Qualcomm. Sur papier, le dernier-né 8cx Gen3, au bon goût de 5 nm et de big. LITTLE à raison de 4 Cortex-X1 hautes performances et 4 Cortex-A78 plus légers (soit un i3-1210U au TDP raboté, pour comparer avec un CPU bleu de configuration logique similaire [à la nuance près que les 4 gros cœurs sont 2 versions hyperthreadées chez Intel]) semble bien parti pour offrir enfin des performances dignes de ce nom pour Windows Arm.

Dévoilés en exclusivité sur le Lenovo ThinkPad X13s (évidemment introuvable dans le commerce, comme tous les laptops Windows Arm jusqu’alors… no comment), ses premiers scores GeekBench ont déjà fuités. Or, il y a peu de temps était rendu public l’Apple M2 — qui reviendra rapidement sur le Comptoir, dès que l’occasion se présentera — qui se retrouve lui aussi propulsé sur le web : l’occasion parfaite pour comparer les deux bousins !

Avec environ 1100 points en monocore et 5700 points pour les applications multithreadées, le 8cx Gen3 peut, certes, se vanter d’un score respectivement 40 % et 85 % supérieur à son prédécesseur, mais cela est loin de suffire face à la pomme. En effet, la firme de Cupertino et son M2 affichent un score 73 % supérieur en monocore, et (seulement ?) 54 % supérieur en multicœur. Si le CPU des Mac peut se vanter d’un 3 nm supérieur, la gravure ne suffit pas à expliquer toute la différence de score, puisque le M1 caracole tout autant en tête avec 56 % et 31 % d’avance respectivement. Bref, s’il convient de prendre ces benchmarks synthétiques avec des pincettes du fait de son caractère pas forcément représentatif d’une utilisation courante du CPU, une telle différence est clairement évocatrice d’un avantage certain pour la pomme. Il va encore falloir sacrément optimiser la pile matérié-lolo-gicielle avant de pouvoir concurrence les MacBooks , sans même parler de la disponibilité ou du prix ! (Source : NotebookCheck)