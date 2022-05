Le fameux tireur d'élite, tel le Rocco Sifredi du nazisme, est de retour dans Sniper Elite 5. Il faut tuer avec style, dans des environnements agréables et bien représentés, le tout prenant vie (et mort) grâce au moteur Asura sous DX12 et Vulkan. Le genre est connu, le jeu est fun, même si vous ne serez pas dépaysés si vous avez joué au moins à un des prédécesseurs. Ce que vous voulez savoir, c'est si votre GPU sera largué si vous décidez de jeter votre dévolu sur le titre. Pour ça, y a une réponse via GameGPU.

Via son panel et son protocole connus, voilà ce qu'il ressort des chiffres de notre confrère, avec pilotes à jour. En FHD et DX12, en haut, la RTX 3080 Ti domine la RX 6900 XT, cette dernière égalant la RTX 3080 10 Go. En bas, c'est déjà compliqué pour la GTX 1070 et un chouia moins pour la RX Vega 56. Si on glisse sur Vulkan, les GPU autres qu'Ampere et RDNA 2 du haut du panel gagnent un tout petit peu de la ressource, les derniers arrivés en perdent ! Mais ça se tient à si peu de choses !

En QHD et DX12, ça ne change pas en haut dans le classement, on notera que la RX 6900 XT se détache de la RTX 3080, alors que cette dernière égale la RX 6800 XT. En bas, on retiendra que les GTX 1070/1080 et RX Vega 56 et 64, sans oublier la RX 6600 ni les RTX 3060, 2060 SUPER et 2070 sont un pwals justes, sous les 50 ips, avec des concessions visuelles elles peuvent redevenir compétitives. Sous Vulkan, quasiment pas de changements dans les performances à 2 ou 3 ips près, la RX 6800 XT passe juste devant la RTX 3080.

Enfin, en UHD et DX12, à partir de la RTX 3070, on peut encore jouer correctement au jeu, et de mieux en mieux au fur et à mesure qu'on grimpe dans la hiérarchie. En dessous, oubliez ! Vulkan ne change rien à la donne ni aux expériences de jeu. Vous savez donc presque tout !