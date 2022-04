20 à 30 € séparent les deux CPU gaming petit budget AMD et Intel. Le Ryzen 5 5600 est un 5600X qui a perdu du potentiel de montée en fréquence de 200 MHz. Le core i5-12400F est un Alder Lake qui a perdu ses coeurs E, et qui a un turbo moins haut que le 12600. Ce sont deux CPU au pwal pour jouer quand on n'a pas trop de sous, surtout qu'ils ont le double de threads, soit 12 au total pour assurer des performances qui ne s'effondreraient pas.

Beaucoup de personnes se posent la question de savoir quel GPU associer à un tel CPU. Techspot a fait son test, en y collant à tour de rôle une RTX 3060, une 3070, une 3080 12 Gio et une 3090 Ti. Les définitions sont le FHD et le QHD. Ce sont les définitions qui sont encore beaucoup sous influence CPU, tester en UHD n'aurait servi qu'à mettre en avant une limitation GPU qui n'aurait pas permis de voir l'influence du CPU.

Il y a des jeux où les différences sont fortes entre les cartes et les définitions. God of War par exemple se différencie bien en QHD selon la carte, alors qu'en FHD, les résultats montrent une limitation CPU forte. Dans un même registre, Cyberpunk montre des scores assez proches (exception faite de la RTX 3060), et qui s'éloignent en QHD. Hitman 3 par exemple est totalement CPU Limited en FHD (sauf avec la 3060), et montrent des résultats entre 3080 et 3090 Ti si proches qu'on ne ressent pas la différence de gamme.

Il y a également des moteurs qui pédalent mieux sous Ryzen comme le Decima Engine de Horizon Zero Dawn, et d'autres sous Alder comme RiftBreaker, pourtant un titre sponsorisé par AMD pour mettre en avant le FSR à sa sortie. Vous l'avez compris, c'est variable, il n'y a pas de recette miracle, il faut calibrer en fonction de deux paramètres le choix de votre CPU : l'affinité du CPU avec un ou deux jeux de votre choix, ceux auxquels vous ne pouvez pas cesser de jouer, et la définition de votre écran. Pour autant, mettre une RTX 3090 Ti sur ces deux CPU est contre-productif, les résultats sont trop proches de ceux de la RTX 3080, qui, elle, constitue un met de choix pour une telle machine.