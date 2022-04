Alors que le tout nouveau 5800X3D a bien du mal à grimper dans les tours, cela ne semble pas déranger le dernier-né des bleus, le 12900 KS. Si cela n’est guère étonnant — ce KS n’est rien d’autre qu’une version sélectionnée des 12 900K pour sa capacité à grimper en fréquence —, les chiffres atteints donnent le vertige. Si les 7,5 GHz auraient été atteints hier par une équipe sponsorisée par MSI, aujourd’hui la barre a été encore relevée d’un cran avec pas moins de 7,8 GHz ; avec, à la barre, un clocker du nom de Splave. Au niveau du matériel, la Z690 Aqua OC a été retenue, de chez ASRock, équipée de deux barrettes de DDR4 Trident Z5 Splave Edition (comme par hasard !). Pour ce qui est de la pâte thermique, notre surcadenceur a opté pour la Kryonaut Extreme, ce qui a permis de rehausser de 200 MHz le record précédent d’un 12900K. Sous Cinebench R20, les cœurs ont mouliné à 7,1 GHz, soit là aussi 200 MHz de plus que le précédent record, détenu par un 12900K. En tout, il aura fallu pas moins de 70 L d’azote liquide pour calmer les ardeurs du proco sur les 6 heures passées à bencher : gourmand, le petit !

SI cela est bien beau, tout le monde ne se balade pas avec une réserve d’azote liquide chez soi, et notre compère a également fait le tour de quatorze 12900 KS histoire de vérifier ce que le bousin a dans le ventre. Si tous ont pu stabiliser 5,3 GHz sous flotte (tous les cœurs activés, toutes les sécurités désactivées), seulement 3 ont réussi à toper les 5,5 GHz. Pour Splave, le 12900 KS répond bien à ses promesses : un 12900K capable de bien monter dans les tours ; ce qui représente un avantage financier non négligeable pour les clockers, car revenant moins cher qu’un achat de deux 12900K suivi de la revente du moins performant des deux. Reste que pour le grand public, l’avantage est nettement plus discutable ! (Source : Tom’s Hardware)