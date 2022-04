Intel a lancé son CPU le plus chaud qu'il ait jamais fait pour le segment mainstream. Le 12900KS devient de très peu le "roi" du gaming selon nos tests face à son nouvel ennemi le 5800X3D, mais c'est au prix d'un tarif quasiment 300 € plus élevé, et ce pour juste 2 % de perfs en plus, pas ce qu'on appelle une bonne affaire. Pour y parvenir, Intel a fait un gros tri sur ses meilleures puces, et les a juste validées pour des fréquences plus élevées. C'est justement parce qu'elles sont triées et plus dociles qu'elles sont recherchées pour l'overclocking et ceux qui s'y adonnent. C'est trop chaud pour tout un chacun, mais pour un clockeur qui sort du bar des tas de bouteilles d'Hélène 2, c'est fastoche.

MSi s'est donc acoquiné avec Shimizu pour faire cracher les tripes à son 12900KS sur la MSi Z690 Unify-X. Avec un ratio de 74 et un baseclock de 101.39 MHz, il a terminé à 7503 MHz. La capture d'écran du CPU-Z est faite avec la version 2.00. Or, depuis la version 2.01 parue il y a quelques jours, le procédé de validation via CPU-Z est plus drastique, avec une analyse plus complète du soft pour les fréquences supérieures à 6 GHz. La double question qui se pose, étant donné qu'on a déjà vu un tricheur il y a plusieurs mois en la personne de HiCookie et de son fournisseur GIGABYTE : est-ce que le record est validé ? MSi et Shimizu feront-ils la même capture avec CPU-Z 2.01 ? C'est une discipline qui demande de la rigueur, un faux officialisé et c'est le shitstorm assuré, bon courage pour regagner la confiance par la suite !