D’abord mis en vente par erreur puis retiré, l’i9-12900KS, une version aux hormones « Special Edition » du 12900K déjà bien testiboulé, est enfin officialisé par Intel. Ou plutôt, ses caractéristiques le sont, puisqu’un tweet causait déjà du nouveau venu il y a à peine deux jours ! Voyez plutôt :

Nom cœurs (P+E core)/Threads Cache Freq. Thermal Boost Freq. turbo boost (P/E core) Freq. base (P/E core) Base Processor Power Maximum Turbo Power Prix i9-12900KS 8+8/24 30 Mio 5,5 GHz 5,3 / 4,0 GHz 3,4 / 2,5 GHz 150 W 241 W 739 $ i9-12900K 5,2 GHz 5,2 / 3,9 GHz 3,2 / 2,4 GHz 125 W 599 $

Finalement, ce 12 900 KS n’est autre qu’un Golden Sample : version sélectionnée parmi l’ensemble des 12 900K pour sa capacité à monter en fréquence de manière stable sans consommer (beaucoup) plus. En effet, le MTP (Maximum Turbo Power) était la seule inconnue restant pour ce CPU, et, avec 241 W, le nouveau venu s’aligne sur son aîné en dépit de ses centaines de MHz de plus par-ci par-là. De quoi diminuer la loterie du silicium et faire le bonheur des amateurs d’exclusivité (moyennant deniers sonnants et trébuchants) : rien de bien nouveau sous le soleil, en somme.

La puissance c'est la fréquence, ben voyons...

Pour ce qui est du prix, les bleus annoncent 739 biftons US, à voir comment cela se traduit dans nos contrées, mais la chose ne sera sûrement pas agréable pour le porte-monnaie. Il faut dire que les gains ne devraient pas être mirobolants face à la version K-toukourt, à moins que vous ne soyez un passionné de surcadençage et d’azote liquide. Notez cependant que le bousin devrait également être disponible aux OEM : à voir qui sera suffisamment aventureux pour designer un PC complet autour d’une telle usine à Watt. Direction le 5 avril pour en avoir la réponse sauce Intel Talking Tech !