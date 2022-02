À l’occasion du CES 2022, AMD a annoncé sa gamme de CPU mobiles série RX 6800, utilisant le procédé de gravure 6 nm de TSMC tout en restant architecturalement basé sur du Zen 3. Ainsi, la principale caractéristique des ces APU réside dans la mise à jour de la partie graphique sauce RDNA 2 : de quoi profiter pleinement de la bande passante induite par le passage à la DDR5.

Cependant, les modèles équipés n’ont pas été légion depuis ces annonces, puisque pas un seul constructeur n’a encore proposé son bébé à la vente ! Pourtant, chez Professional Review se balade un Acer Nitro 5 nouvelle génération, équipé d’un Ryzen 5800H proposant 8 cœurs et 16 threads pour une cadence de 4,7 GHz... mais le test a depuis été retiré des internets. Pour autant, des petits malins ont réussi à passer entre le mailles du filet, et rapporter les précieuses informations fuitées.

Calmez toutefois vos ardeurs, la partie graphique n’a pas été évaluée — manque de temps ? Dossier incomplet ? – si bien que seuls les scores Cinebench R20 et R23 ont réussi à s’enfuir : respectivement 582 et 5069 points en mono et multicœurs pour le premier, et 1496 points en single core/13 136 points en multi pour le second. De quoi battre de 9 % le 5800 H proposé à côté, et de 5 % un 5900H qui traînait dans les environs. Pas mal pour une génération basée sur un die shrink uniquement ! Néanmoins, tout n’est pas rose avec une autonomie en situation réelle (luminosité à 40 %, charge « légère ») de 2,5 h : clairement, la batterie n’a pas dû être trop encombrante sur ce design. Il faut dire que l'écran 15,6' 1440p 165 Hz ne doit pas aider ! Notez en outre la présence d'USB 4.0 Gen 2 : de quoi voir loin en matière de compatibilité.

Pas vraiment de surprise pour l’intérieur, si ce n’est le refroidissement massif prévu pour la RTX 3060 (140 W !)

Cerise sur le gâteau, le prix a été également communiqué : le bousin serait annoncé pour un tarif salé de 1599 € soit 400 biftons de plus que la génération précédente : remerciez pour cela la pénurie... et la présence des 16 Gio de DDR5. Les performances vont-elles justifier un tel placement dans la gamme ? Pour en juger, il va falloir un test un tant soit peu exhaustif ! (Source : VideoCardz)