Un GTA sur PC, c'est toujours un évènement. Après un GTA 4 au lancement chaotique - dire qu'on a trouvé celui de Cyberpunk affreux - celui de GTA 5 était d'un tout autre niveau. Mais il va fêter ses 7 ans sur nos machines, et la communauté réclamait un nouvel opus. Même si sa longévité est énorme du fait d'une communauté de moddeurs très active - frôlant parfois le grand n'importe quoi sur YouTube - , un vent nouveau fait toujours du bien, surtout quand on a l'impression d'en avoir fait le tour 10 fois. Elle a a priori été entendue, parce que Rockstar vient de confirmer qu'il bossait déjà sur le prochain opus. Ça, c'est pour la version polie "Oui, nous vous avons compris ! dixit Charles !".

La vérité, c'est que la licence se vend extrêmement bien, et qu'elle est assurée de rapporter un max d'oseille à ses développeurs, malgré des coûts que l'on imagine pharaoniques compte tenu de ce qui s'est passé avec GTA 5. Et qui pourrait se passer de cette manne gigantesque ? Pas grand monde à vrai dire, voilà pourquoi GTA 6 est sur les rails.

and we are pleased to confirm that active development for the next entry in the Grand Theft Auto series is well underway. We look forward to sharing more as soon as we are ready, so please stay tuned to the Rockstar Newswire for official details

Il faudra attendre pour en savoir plus sur la bête, qui, quoi, où et comment ? Même si la recette ne devrait pas changer, tel un Far Cry, GTA 6 devrait reprendre les bases de ses prédécesseurs, et nous verrons quelle nouveauté sera là, hormis la mise à jour technique comme le RT peut-être, l'upscaling possiblement, et un moteur Rage de nouvelle génération ? Tout viendra à point, si vous savez attendre !

GTA 3 pour le fun !