Lors d'un entretien avec Forbes, le CTO d'AMD, Mark Papermaster a confirmé que son entreprise abordera le sujet de Zen 4 lors du CES 2022 ! Par contre, ne vous y attendez pas déjà à voir arriver les nouveaux processeurs exploitant la nouvelle architecture, le blabla du salon ne sera que le volet d'une série, d'autres épisodes informatifs suivront au fur et à mesure que 2022 progresse, on peut donc en déduire que les détails arriveront au compte-goutte jusqu'au lancement, plutôt attendu pendant la seconde moitié de 2022 dans le cas des Ryzen Zen 4 avec le socket AM5.

Bien entendu, Zen 4, ce ne sera pas que des Ryzen "Raphael", mais aussi les EPYC Genoa et Bergamo (ce dernier en Zen 4c), dont les premiers échantillons ont déjà été distribués aux partenaires d'AMD. On sait déjà que cette partie du catalogue proposera respectivement jusqu'à 96 et 128 coeurs ! Par contre, AMD n'a pas encore partagé beaucoup de détails sur l'architecture elle-même et ses nouveaux cores, les améliorations qui y ont été apportées par rapport à Zen 3 sont donc encore largement mystérieuses, et c'est donc précisément ce qu'on espère pouvoir commencer à découvrir lors de ce CES 2022 ! En attendant, le CTO promet d'ores et déjà que Zen 4 sera « une expérience complètement améliorée » :

I can’t go into too many details but it will be a completely enhanced experience. At the start we had to get back to the forefront of consumers’ minds and if you want get value, go AMD. Well we wanted to go well beyond value. We wanted to offer the best performance and the best experience, so once we’d done that, we got a seat at the table with our gaming partners, our PC partners and all the way up to our server partners thanks to our leadership. We can deeply optimize for the end experience, so what customers can expect soon is ever-increasing battery life, quality of service, enhanced application performance. We expect our customers to have a high bar of expectation for AMD’s next launch and we’re working hard to meet that with Zen 4.



With regards to the upcoming generation – I point to CES in January. We’re excited to be revealing some additional details on our new product launches that will deliver phenomenal experiences and as we’ve said, later in the year as it progresses we’ll share more detail on Zen 4 with some mentioned at CES and more announcements on it over the course of 2022. It will be a very exciting year for AMD." - Mark Papermaster.

Tout cela étant dit, on ne s'attend pas du tout à ce que le futur d'AMD et Zen 4 représentent le coeur du programme d'AMD pour ce CES 2022 orienté grand public, la plus grande partie de l'intervention du 4 janvier de Lisa Su (notons qu'AMD n'apparait toujours pas au programme du salon) sera fort certainement consacrée aux nouveaux produits de l'entreprise. En effet, on y attend tout particulièrement les nouveaux Ryzen Zen 3 boostés avec du 3D V-Cache, de nouveaux APU Ryzen Mobile et potentiellement de nouvelles Radeon ! Et pourquoi pas un p'tit mot également au passage sur les prochains Threadripper PRO 5000 « Chagall » et RDNA3 ?

Une profa qu'il va bientôt falloir mettre à jour !