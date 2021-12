La rumeur est avérée, Intel devrait lancer sous peu une mise à jour de son ventirad livré avec les CPU non-K. Un ventirad qui serait plutôt triple, car trois versions différentes seraient à l’appel, pour un TDP maximal de... 65 W. La principale différence résiderait dans l’ajout de sacro-saintes LED (RGB ?), un incontournable de nos jours, sur deux des modèles, et un design retravaillé, le tout pour un nouveau patronyme : Laminar. En soi, la chose est peu étonnante tant les Wraith des rouges sont compétents à la tâche, reste à voir ce qu’il en sera en pratique.

Si les tests de performance ne sont pas encore présents, voilà que deux nouveaux clichés, sont, eux, au rendez-vous. Tous deux concernent le modèle RH1, plus gros, qui semble (malheureusement) conserver les fixations désastreuses des itérations précédentes, toutefois en troquant le plastique des vis contre du métal un tant soit peu plus rassurant. De plus, la hauteur est largement augmentée, de quoi donner un look de tour un peu plus imposant que les dernières moutures. En outre, si le ventilateur est bel et bien éclairé d’un halo bleuté du plus bel effet, rien ne garantit qu’il s’agit en pratique d’un RGB ou de simples LED colorées statiques. Cela dit, avec deux câbles sortant du bousin, la licorne a de fortes chances d’être de la partie.

Enfin, notez que la photo du ventirad est bien prise sur une carte mère... mais pas fixée sur le CPU. En effet, le nouveau venu trône fièrement sur les emplacements PCIe de la mobale, alors qu’un AIO se charge du vrai refroidissement. Un cliché pris à la va-vite lors d’un test du bon fonctionnement du truc ? (Source : VideoCardz)