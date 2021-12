On passe sur Halo Infinite, que Tomiche vous présentait hier dans un Comptoiroscope. Le titre marque une reprise dans la saga, en étant le 6è opus. Animé par le Slipspace Engine, que nous ne traduirons pas par le slip de l'espace, le jeu n'est plus dans les mains de Bungie, le pôpa, mais 343 Industries pour le plus important. Et techniquement, c'est beau mais ça ne génère pas l'effet waouh tant espéré. La campagne solo est attendue, et c'est l'intérêt majeur de ce titre. Techspot a fait un test de performance, pour voir comment ça tournait sur les cartes modernes, pas comme l'équivalent GeForce 3 de la première XBox et du premier Halo ! Sur une base de 5950X, et des 3 définitions standard, ils sont arrivés à cette observation :

En FHD, la RX 6900 XT est derrière la RTX 3080, la RX 6800 XT égale la RTX 3070 Ti. La RTX 2080 Ti devance la RX 6800, comme la RTX 2080 le fait avec la RX 6700 XT. Les cartes RX 580, 5500 XT, GTX 1060, 1650 et 1650 SUPER sont sous les 25 images par seconde, il faudra ruser dans les options pour grappiller de précieuses images par seconde.

En QHD, ça ne change pas en tête, hormis la RX 6800 XT qui arrive à devancer la RTX 3070 Ti. Il y a trop de cartes qui flirtent avec les 40 images par seconde et moins, donc les GTX 1080 ou RX Vega 56, quand même pas des charrettes, faut pas déconner.

Enfin, en UHD, si vous voulez 40 ips, il faut une RTX 2080 mini côté Turing, et une RTX 3060 Ti côté Ampere. Chez AMD, moins de choix encore, puisque la RX 6700 XT est la dernière à assurer le steak, une RX 5700 XT est déjà loin.

Au final, ce n'est pas super beau, mais alors, ça pompe comme Pascal dans une cave de dégustation : on croit que ça envoie du pâté, mais ça ne tient pas la route très vite !