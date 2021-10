Le nouveau AGON PRO AG274QXM rend mini-LED et FALD plus accessibles

Nouvel arrivage d'écrans chez AOC dans sa gamme AGON PRO, avec un nouveau trio d'écrans 27 pouces assez haut de gamme. Alors que Mini-LED et rétroéclairage FALD sont encore l'apanage des écrans très haut de gamme et coûteux, l'AG274QXM fait un bel effort et sera proposé aux joueurs pour un tarif de 1049 €. Cela reste très cher dans l'immédiat, d'autan plus pour un simple écran 27 pouces, mais c'est toujours moins que ce qui est aujourd'hui demandé pour un vieux PG27UQ d'ASUS ou son homologue Predator chez Acer, autrefois en pointe de cette classe. Rappelons tout de même que ces derniers sont équipés G-Sync Ultimate et avaient été introduits en 2018 aux alentours des 2500 €, mais sans mini-LED et avec un FALD 384 zones seulement.

En tout cas, il faut donc reconnaître que l'AG274QXM coche de nombreuses cases sur le plan technique et a de quoi séduire une certaine frange de joueur. On peut regretter le taux de rafraîchissement de seulement 170 Hz, mais moins que l'omission du HDMI 2.1, malgré une connectique autrement assez complète. Dommage que celle-ci ne soit toujours pas systématique sur les nouveaux écrans. Ce qui veut aussi dire que cet écran ne se destinera pas particulièrement aux joueurs avec les dernières consoles de Sony et Microsoft.

Pour ces gens-là, c'est vers l'AG274UXP qu'il faudra donc se tourner, une alternative toujours en IPS (Nano cette fois-ci) avec une densité de pixels bien plus élevées, sans mini-LED ni FALD, mais cette fois-ci avec deux belles prises HDMI 2.1, ce qui fera par conséquent de cette référence le meilleur choix parmi le trio pour jouer également avec une console. On appelle ça une segmentation au poil...

Enfin, pour ceux qui ne veulent ni l'un ni l'autre, mais cherchent toujours à dépenser autant pour un écran 27 pouces et préfèrent opter pour la prison dorée « supériorité » de l'adaptive sync hardware offert par sa certification G-Sync UItimate (tient, ça faisait longtemps), indicative par ailleurs de la présence d'un FPGA de chez Intel et donc certainement d'un ventilateur pour le refroidir, c'est l'AG274QG qu'il faudra choisir ! Ses spécifications autres sont plus basiques et pour la plupart même assez communes, par contre, ça vous en coûtera tout de même 999 €, comme pour l'AG274XP d'ailleurs.