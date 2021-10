On pensait que G.Skill avait dévoilé tout son jeu avec ses Trident Z5 6600 cas 36, et manifestement on se trompait ! C'est toujours la même série qui est concernée par les grosses avancées, la Trident Z5. La firme annonce cette fois un kit de 2 x 16 Go de DDR5 6800 cas 38-38-38-76, mais il en existera aussi un autre de même capacité, de même fréquence, mais avec des latences encore plus relâchées de 42-42-42-76. Les profils XMP 3.0 sont forcément là puisque c'est un requis du JEDEC.

On notera donc que les Ripjaws S5 restent cantonnés à la DDR5 6000 cas 36 ou 40, ce qui est déjà pas mal. Si vous avez maté les prix des précommandes, ça pique puisqu'il faut compter entre 350 et 450 € pour 2 x 16 Go de DDR5 5200. Ce genre de kit présenté ce jour, c'est techniquement intéressant, mais les prix seront fatalement atroces, et réservés à une poignée d'early adopters qui aiment se faire plaisir. De notre côté, nous attendrons les résultats entre DDR4 et DDR5, sait-on jamais, en général les premiers kits vendus sur les premières plateformes n'apportent pas beaucoup, et ça se décante au gré de la vie et du renouvellement des gammes CPU+mobales. Pour autant, bien joué G.Skill !