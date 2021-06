Sapphire Rapids, c’est un peu le Alder Lake côté Xeon : nous savons que le bousin va sortir un jour, Intel communique parfois à son sujet en tant que successeur des Ice Lake et Cooper Lake actuels. Cela n’empêche pas une quantité absurde de fuites les concernant de nous inonder, un peu plus chaque mois. Cette fois-ci, après l’IHS et le die à nu, c’est d’un die shot dont il s’agit, bien plus détaillé que le précédent : voyez plutôt.

Avant tout commentaire technique, revenons sur l’origine de la fuite : relayée sur Twitter, les clichés proviennent en fait du forum chinois bilibili (toujours le même, en fait) par l’auteur des deux fuites précédentes, YuuKi_AnS. Autant dire que tout les œufs se placent dans le même panier au niveau du croisement (inexistant) des images de cet Alder Lake.

En interne, nous retrouverions 56 cœurs disposés sur 4 dies de 15 cœurs maximum, un étant désactivé afin de maintenir un rendement de la gravure - normalement du 10 nm Enhanced SuperFin, a. k. a. de troisième itération. Pour ce qui est des images, ces dernière correspondent bien à un assemblage possible de processeur haute performance avec, au niveau du die, des blocs clairement identifiables — les cœurs — ainsi que les divers contrôleurs, sachant que les rumeurs se sont mises d’accord sur un total de 15 cœurs physiquement gravés sur les 20 blocs visibles du cliché. Pour ce qui est de l’image d’un cœur seul, même constat : les mémoires (L1I et D, L2, morceau de L3), en bleu plus clair, se distinguent du reste, cependant les unités vectorielles AVX-512 ne sont pas aisément distinguables, pas plus que d’autres éventuelles améliorations architecturales. Rajoutez, au rang des choses invérifiables, 350 W de TDP présumé, 8 canaux de DDR5 et 80 lignes PCI (4 ? 5 ?), et voilà une belle brochette de termes bien aguicheurs.... au sujet desquels il vaudra mieux, comme d’habitude, prendre son mal en patience avant de pouvoir en déguster officiellement l’annonce ! (Source : VideoCardz)