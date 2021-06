Alors que les APU Zen 3 ne sont pas encore arrivés dans le commerce (il va falloir attendre le 5 août pour cela), voilà qu’AMD nous lance un nouveau produit : le 4700S. Point de Ryzen ici, ni même de cliché officiel : le bousin est clairement un peu chiche... et ce n’est que le début.

En effet, le processeur n’est en fait disponible que via un kit, c’est-à-dire une mobale mini-ITX contenant ce 4700S ainsi qu’un ventirad, et 8 Gio ou 16 Gio de... GDDR6. La raison ? Hé bien, ce processeur, sous architecture Zen 2 et muni de 8 cœurs/16 threads, est très probablement un reliquat des exemplaires gravés pour la XBox One Series X et Series S.

Dans ce cas, pourquoi diable ne pas l’intégrer dans une console ? La réponse est simple : dans ce kit, la sortie graphique passera obligatoirement par une carte graphique dédiée, sur le port PCIe x16.... relié en 2,0 x4 en interne. Tout s’éclaire : notre 4700 S — aux fréquences inconnues, pais préconisant une alimentation de 250 W, voire 300 W — tout de l’APU de console possédant un défaut sur sa partie graphique, reconditionné pour être revendu pour une machine de bureau. Notez bien qu’il est question de bureau et pas de jeu, car avec le lien maigrichon et les sorties peu foisonnantes (6 USB 3.2 Gen2, 6 USB 2.0 ainsi que 3 jack audio liés à un chipset Realtek ALC892), il est clair que ce kit ne se destine ni aux clockers ni aux PGM. (Source : VideoCardz et TechPowerUp)