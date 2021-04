Bonne question ma bonne dame ! L'information provient d'un revendeur chinois TMALL. Ce dernier vient de dévoiler un système APU + carte môman spécial. Premièrement le CPU est un APU qui se nomme 4700S, il n'est fait mention nulle part du terme Ryzen, mais il serait en Zen 2. La carte mère serait usinée par AMD, n'aurait pas de slots DDR4 classiques, mais aurait 12 Go de GDDR6 soudés. L'ensemble serait au format mini-ITX, et donc vendu dans une tour bien petite et équipée avec une RX 550. Le processeur pédalerait à 4 GHz. En fait il s'agirait d'une plateforme de XBox X/S dont le GPU serait désactivé puisque défectueux ou ne respectant les requis pour être embarqué dans les XBoâtes.

Du coup, l'iGPU étant désactivé car défectueux, le CPU pédale plus vite que les 3.6 et 3.8 GHz des deux consoles nouvelle génération. Pour savoir quel niveau de performance possède ce 4700S inhabituel, plusieurs tests ont été menés face à un i7-9700, et le Ryzen 7 4750G Pro. Globalement il est plus performant sur les Cinebench que le 9700. Mais la machine complète a aussi été comparée à l'i7-9750H avec une RTX 2060, et il s'avère supérieur sur des benchmarks Cinebench et x264/265. On ne sait pas quand ça sera mis en vente et dispo, mais le PC complet comprenant ce CPU est facturé 710 $.