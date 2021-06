L'arrivée d'un troisième acteur sur le marché des GPU risque de faire flamber les comptes Twitter des fans de hardware, puisqu'Intel va chercher à se rapprocher de sa future concurrence avec son concept DG2. Toutefois, malgré quelques photos et pronostics divers et variés, nous avons encore que très peu d'informations au sujet de cette famille de GPU bleus, et vous vous doutez bien que les fuites vont commencer à arriver sur la toile. Or, c'est précisément ce qui nous intéresse aujourd'hui : Geekbench dispose d'un test supposé de deux puces DG2, une avec 96 CU et une autre avec 256 CU, des modèles plutôt prévus pour l'entrée de gamme donc, voire pour de l'iGPU avec la version 96 CU.

Nous découvrons donc que nous ne sommes pas sur des performances de folie, puisque le plus gros GPU obtient des scores qui le rapprochent d'un GTX 1050, alors que la génération Pascal date déjà dans l'histoire de l'informatique moderne. Cependant, il s'agit d'un test très en amont, donc il y a des chances que les résultats évoluent fortement d'ici là, notamment sur les optimisations des drivers ou de certains points techniques. Il va falloir donc attendre d'autres fuites potentielles pour se faire un avis un peu plus avancé sur ces GPU bleus, la bouliche de cristal manquant encore d'un peu de visibilité.

La fuite apporte d'autres informations, sur Alder Lake cette fois-ci, et qui semblent assez intéressantes d'un autre côté. En effet, nous pouvons observer que le CPU dispose d'un nombre de cœurs plus élevé que par le passé, mais aussi qu'il y a de grandes chances que l'architecture big.LITTLE soit employée, vu le nombre de threads et de cœurs, et que la plateforme LGA1700 soit bien retenue. préparez le popcorn donc, puisque les fuites et rumeurs à la sauce bleue vont être de sortie pour cet été. (source : Videocardz)