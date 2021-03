no ragotz

Si vous êtes adeptes des nouvelles technologies, vous connaissez peut-être l’ISF, et pas forcément grâce à votre nouvelle ferme à BXCoin. En effet, la nouvelle est toute juste sortie : Intel a (enfin ?) décidé de s’ouvrir sur les firmes environnantes, proposant ainsi soit de leur fournir un design - aussi appelé IP - de processeur adapté à leurs besoins, à la ARM, mais aussi la possibilité d’utiliser les fonderies bleues au lieu d’un concurrent, à tout hasard Samsung ou TSMC.

Dans un contexte de pénurie globale de semi-conducteurs dans laquelle les bleus s’en tirent relativement bien (ou mal selon le point de vue adopter, puisque ce sont, in fine, moins de biftons qui rentrent pour la firme), l’affaire semble juteuse... Pourtant, le précédent service basé exactement sur le même principe avait fermé ses portes fin 2018, entre autres par manque de collaborateurs.

Or, les choses pourraient bien changer, car SiFive, une entreprise fabless (sans département de production, tout comme AMD et NVIDIA) dont le business réside dans la production de puces RISC-V de classe professionnelle, a annoncé bénéficier en premier de ce nouveau service, dans la catégorie « je donne mes plans, vous produisez ». Au vu de la popularité du jeu d’instruction libre, l’événement n’est pas surprenant en soi, d’autant plus que SiFive contient quelque anciennes têtes d’Intel, citons Senil Shenoy qui s’est d’ailleurs fait débaucher il y a quelque mois, la firme ayant également bénéficié d’investissements sous la forme de capitaux lors de levées de fonds de la start-up, en mai 2018.

Au niveau des utilisations prévues, SiFive reste sur son segment avec des puces manycore RISC-V — comprenez de l’ordre de la centaine sous une même machine. L’idée est, comme toujours, de s’attaquer au cloud et à l’écosystème habituel x86/Linux qui y règne, tout comme le rêve ARM par ailleurs. À voir si ce copinage saura accoucher d’un projet viable et performant !